最適な材料 EMBROIDERED PATTERN FAKE BLOUSON SUEDE ブルゾン

即完売アイテム Lサイズ PATTERN EMBROIDERED FAKE SUEDE BLOUSON

購入店:blackeyepatch オンライン

SIZE:Lサイズ

着丈 69.5cm 身幅 65cm 肩幅 52cm 袖丈 64cm

発売日 2022年2月1日

定価 ¥44,000

品番 BEP-0126

状態:自宅にて試着のみ

B・E・P を組み合わせたロゴのステッチ刺繍が総柄で刺繍されたフェイクスエード仕様の BLOUSON。

インナーにはサーマル生地のキルティングを使用した重厚感ある仕上がり。

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードなし

柄・デザイン···刺繍

カラー···ブラック

季節感···春

素材···フェイクレザー

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブラックアイパッチ 商品の状態 未使用に近い

