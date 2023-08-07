人気定番 ヴィズヴィム　visvim grease monkey coat ステンカラーコート

ヴィズヴィムのモンキーコートです。

良品✨ダックス ステンカラーコート ライナー付 メガチェック ベージュ M位



KAPITAL キャピタル リネンキャンバススラッピーローラーコートXS希少

カラーはオリーブでサイズは1です。

グッチ ステンカラーコート グレンチェック ロング 46 ダークグレー

大きめな造りになっています。当方は普段2を着用しておりますがこちらのお品は1で丁度良いサイズ感でした。着丈約92cm、身幅約56cm、肩幅約41cm、袖丈約68cm。

arrston volaju KOHSHIN SATOH ナイロンロングコート



Y's for men switching collar coat

状態は着用回数は数回ですが全体的にヴィズヴィムならではの風化感はございます。所々、色落ちが見受けられますので状態は傷汚れありに設定しております。襟元、ポケット下部、袖下、脇下に色落ちあり。写真にてご確認下さい。個人的な感想としては、着用した際には然程気にならない程度だと思います。

SHINYAKOZUKA シンヤコズカ 23SS FABLE WORK COAT



22ss BLACK コムデギャルソン コート plus shirt junya

付属品はガーメントケースございます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィズヴィム 商品の状態 傷や汚れあり

ヴィズヴィムのモンキーコートです。カラーはオリーブでサイズは1です。大きめな造りになっています。当方は普段2を着用しておりますがこちらのお品は1で丁度良いサイズ感でした。着丈約92cm、身幅約56cm、肩幅約41cm、袖丈約68cm。状態は着用回数は数回ですが全体的にヴィズヴィムならではの風化感はございます。所々、色落ちが見受けられますので状態は傷汚れありに設定しております。襟元、ポケット下部、袖下、脇下に色落ちあり。写真にてご確認下さい。個人的な感想としては、着用した際には然程気にならない程度だと思います。付属品はガーメントケースございます。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィズヴィム 商品の状態 傷や汚れあり

KAPITAL キャピタル ケリーコート リネン 麻 ベージュマッキントッシュ DUNKELD（ダンケルド）メンズコート・ライナー付きBurberryビンテージジャケット＆Burberryハンガー付きアクアスキュータム バルマカーンコート REG42【値下げ】WACKOMARIA ワコマリア BALCOLLAR COAT コートsus-sous メディカルコート size7美品 正規品 duhillダンヒル メンズ コート70s ゆるダボ オーバーサイズ 襟革ロングステンカラーコート レアAnatomica / ARTHUR アナトミカ アルチュール50‘s 60’s イタリア軍 ウールコート シングルロングコート バルマカン