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人気定番 ヴィズヴィム　visvim grease monkey coat ステンカラーコート

商品の説明

ヴィズヴィムのモンキーコートです。
良品✨ダックス ステンカラーコート ライナー付 メガチェック ベージュ M位

KAPITAL キャピタル リネンキャンバススラッピーローラーコートXS希少
カラーはオリーブでサイズは1です。
グッチ ステンカラーコート グレンチェック ロング 46 ダークグレー
大きめな造りになっています。当方は普段2を着用しておりますがこちらのお品は1で丁度良いサイズ感でした。着丈約92cm、身幅約56cm、肩幅約41cm、袖丈約68cm。
arrston volaju KOHSHIN SATOH ナイロンロングコート

Y's for men switching collar coat
状態は着用回数は数回ですが全体的にヴィズヴィムならではの風化感はございます。所々、色落ちが見受けられますので状態は傷汚れありに設定しております。襟元、ポケット下部、袖下、脇下に色落ちあり。写真にてご確認下さい。個人的な感想としては、着用した際には然程気にならない程度だと思います。
SHINYAKOZUKA シンヤコズカ 23SS FABLE WORK COAT

22ss BLACK コムデギャルソン　コート　plus shirt junya
付属品はガーメントケースございます。

KAPITAL キャピタル ケリーコート リネン 麻 ベージュ

商品の情報

商品のサイズS
ブランドヴィズヴィム
商品の状態傷や汚れあり

マッキントッシュ　DUNKELD（ダンケルド）メンズコート・ライナー付き

Burberryビンテージジャケット＆Burberryハンガー付き

アクアスキュータム　バルマカーンコート　REG42

【値下げ】WACKOMARIA ワコマリア BALCOLLAR COAT コート

sus-sous メディカルコート　size7

美品　正規品　duhillダンヒル　メンズ　コート

70s ゆるダボ オーバーサイズ 襟革ロングステンカラーコート　レア

Anatomica / ARTHUR アナトミカ アルチュール

50‘s 60’s イタリア軍　ウールコート　シングルロングコート　バルマカン
ヴィズヴィムのモンキーコートです。カラーはオリーブでサイズは1です。大きめな造りになっています。当方は普段2を着用しておりますがこちらのお品は1で丁度良いサイズ感でした。着丈約92cm、身幅約56cm、肩幅約41cm、袖丈約68cm。状態は着用回数は数回ですが全体的にヴィズヴィムならではの風化感はございます。所々、色落ちが見受けられますので状態は傷汚れありに設定しております。襟元、ポケット下部、袖下、脇下に色落ちあり。写真にてご確認下さい。個人的な感想としては、着用した際には然程気にならない程度だと思います。付属品はガーメントケースございます。

商品の情報

商品のサイズS
ブランドヴィズヴィム
商品の状態傷や汚れあり

人気定番 ヴィズヴィム　visvim grease monkey coat ステンカラーコート

27分钟前

人気定番 ヴィズヴィム　visvim grease monkey coat ステンカラーコート

¥25,500 ¥14,280

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1392c4

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Visvim Grease Monkey Coat | FIRMAMENT - Berlin Renaissance

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visvim Auth 2018AW GREASE MONKEY COAT 0118505013016 Olive Size 2 New from Japan

visvim Auth 2018AW GREASE MONKEY COAT 0118505013016 Olive Size 2 New from Japan


VISVIM ビズビム 18AW 0118205013015 GREASE MONKEY COAT グリース

VISVIM ビズビム 18AW 0118205013015 GREASE MONKEY COAT グリース


ビズビム VISVIM 19SS GREASE MONKEY COAT DRY DENIM ドライ デニム コート ステンカラー ダメージ加工 ペイント加工 3 インディゴ 靑 ブルー 0119105006008 メンズ

ビズビム VISVIM 19SS GREASE MONKEY COAT DRY DENIM ドライ デニム コート ステンカラー ダメージ加工 ペイント加工 3 インディゴ 靑 ブルー 0119105006008 メンズ


visvim grease monkey coat 20aw 中村ヒロキ着

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VISVIM(ビズビム) GREASE MONKEY COAT (GIZA C/NY) F I L EXCLUSIVE

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VISVIM 19SS GREASE MONKEY COAT DRY DENIM コート www.icomb.org

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