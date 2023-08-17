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【スーパーセール】 120〜130㎝　これで大丈夫！入学式！フォーマルワンピースセット フォーマル/ドレス

商品の説明

これだけで揃います！！
ファミリア　フォーマルワンピース　ボレロセット

かなりの美品　メゾピアノ　フォーマル　120 入学　卒園
ELLE EN NOIR ピンク　フォーマルワンピースセット、コサージュ、ソックス、ヒールセット　入学式
【卒業服　発表会　セット】女子 Diable（BEBE）サイズ160

【Barbie】バービー　セレモニー　フォーマル　入学式　卒園式　七五三　結婚式
※サイズは130ですが、身長120.8cm頃に入学式で少し大きめで着ました
ビビディバビディブティックディズニープリンセスシンデレラドレスセットラプンツェル

(ビビディ・バビディ・ブティック)のドレス　ティアラ&グローブ付き
今130で、140の服を着始めていますが、今でもキツくなく、普通に着られます。
120〜130㎝　これで大丈夫！入学式！フォーマルワンピースセット

ドレス発表会コンクール150tweed ツイード
キャットブランド、エルアンノワールのとってもかわいいフォーマルワンピースです(^^)
入学式　入園式　卒園式　女の子 フォーマル

パンパンチュチュ♡セレモニーワンピース120（5点セット）
●白襟付き刺繍ボレロ +総レースワンピース+コサージュの3点セットです。
ELLE EN NOIR 卒業式　フォーマル　145-155
※スカートは4枚重ね仕様
花柄 HIGH-LOWドレス7才プリンセスドレスprincess dress
●それと、プライベートレーベルのヒールのある薄紫の靴　20cm
丸襟セーラーのダブルボタンスーツ2点セットとリボン付き フォーマル長袖白ブラウス
●白いレースのソックスです。
美品　シャーリーテンプル　120 卒園式　入学式

ビビディバビディブドレス　140サイズ　シンデレラ　ラプンツェル
全て入学式の短時間のみの使用で、ハリがあり、とても美品です(^^)
新品　ショパンドゥ セレモニースーツ　ワンピース　卒業式　165サイズ　①
※靴下だけは、靴の中に隠れる部分だけ、少し使用感あります。
ディズニーリゾートのシンデレラドレス　ティアラ

ゆめりすと ワインレッド キッズドレス
入学式当日は、長袖の白い極暖を中に着て行きました。
ファミリア　フォーマルワンピース　ボレロセット
中に着る肌着で、調節できると思います。
かなりの美品　メゾピアノ　フォーマル　120 入学　卒園

【卒業服　発表会　セット】女子 Diable（BEBE）サイズ160
PRIVATE　LABEL
【Barbie】バービー　セレモニー　フォーマル　入学式　卒園式　七五三　結婚式

ビビディバビディブティックディズニープリンセスシンデレラドレスセットラプンツェル
カラー...ピンク
(ビビディ・バビディ・ブティック)のドレス　ティアラ&グローブ付き
袖丈...長袖
120〜130㎝　これで大丈夫！入学式！フォーマルワンピースセット
スカート丈...ひざ丈
ドレス発表会コンクール150tweed ツイード
季節感...春

入学式　入園式　卒園式　女の子 フォーマル

商品の情報

商品のサイズ120cm
ブランドエル
商品の状態目立った傷や汚れなし

パンパンチュチュ♡セレモニーワンピース120（5点セット）

ELLE EN NOIR 卒業式　フォーマル　145-155

花柄 HIGH-LOWドレス7才プリンセスドレスprincess dress

丸襟セーラーのダブルボタンスーツ2点セットとリボン付き フォーマル長袖白ブラウス

美品　シャーリーテンプル　120 卒園式　入学式

ビビディバビディブドレス　140サイズ　シンデレラ　ラプンツェル

新品　ショパンドゥ セレモニースーツ　ワンピース　卒業式　165サイズ　①

ディズニーリゾートのシンデレラドレス　ティアラ

ゆめりすと ワインレッド キッズドレス
これだけで揃います！！ELLE EN NOIR ピンク　フォーマルワンピースセット、コサージュ、ソックス、ヒールセット　入学式※サイズは130ですが、身長120.8cm頃に入学式で少し大きめで着ました今130で、140の服を着始めていますが、今でもキツくなく、普通に着られます。キャットブランド、エルアンノワールのとってもかわいいフォーマルワンピースです(^^)●白襟付き刺繍ボレロ +総レースワンピース+コサージュの3点セットです。※スカートは4枚重ね仕様●それと、プライベートレーベルのヒールのある薄紫の靴　20cm●白いレースのソックスです。全て入学式の短時間のみの使用で、ハリがあり、とても美品です(^^)※靴下だけは、靴の中に隠れる部分だけ、少し使用感あります。入学式当日は、長袖の白い極暖を中に着て行きました。中に着る肌着で、調節できると思います。PRIVATE　LABELカラー...ピンク袖丈...長袖スカート丈...ひざ丈季節感...春

商品の情報

商品のサイズ120cm
ブランドエル
商品の状態目立った傷や汚れなし

【スーパーセール】 120〜130㎝　これで大丈夫！入学式！フォーマルワンピースセット フォーマル/ドレス

25分钟前

【スーパーセール】 120〜130㎝　これで大丈夫！入学式！フォーマルワンピースセット フォーマル/ドレス

¥15,000 ¥12,750

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efd738d8e9

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