【スーパーセール】 120〜130㎝　これで大丈夫！入学式！フォーマルワンピースセット フォーマル/ドレス

これだけで揃います！！

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※サイズは130ですが、身長120.8cm頃に入学式で少し大きめで着ました

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(ビビディ・バビディ・ブティック)のドレス ティアラ&グローブ付き

今130で、140の服を着始めていますが、今でもキツくなく、普通に着られます。

120〜130㎝ これで大丈夫！入学式！フォーマルワンピースセット



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キャットブランド、エルアンノワールのとってもかわいいフォーマルワンピースです(^^)

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●白襟付き刺繍ボレロ +総レースワンピース+コサージュの3点セットです。

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※スカートは4枚重ね仕様

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●それと、プライベートレーベルのヒールのある薄紫の靴 20cm

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●白いレースのソックスです。

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全て入学式の短時間のみの使用で、ハリがあり、とても美品です(^^)

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※靴下だけは、靴の中に隠れる部分だけ、少し使用感あります。

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入学式当日は、長袖の白い極暖を中に着て行きました。

ファミリア フォーマルワンピース ボレロセット

中に着る肌着で、調節できると思います。

かなりの美品 メゾピアノ フォーマル 120 入学 卒園



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カラー...ピンク

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袖丈...長袖

120〜130㎝ これで大丈夫！入学式！フォーマルワンピースセット

スカート丈...ひざ丈

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季節感...春

商品の情報 商品のサイズ 120cm ブランド エル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

これだけで揃います！！ELLE EN NOIR ピンク フォーマルワンピースセット、コサージュ、ソックス、ヒールセット 入学式※サイズは130ですが、身長120.8cm頃に入学式で少し大きめで着ました今130で、140の服を着始めていますが、今でもキツくなく、普通に着られます。キャットブランド、エルアンノワールのとってもかわいいフォーマルワンピースです(^^)●白襟付き刺繍ボレロ +総レースワンピース+コサージュの3点セットです。※スカートは4枚重ね仕様●それと、プライベートレーベルのヒールのある薄紫の靴 20cm●白いレースのソックスです。全て入学式の短時間のみの使用で、ハリがあり、とても美品です(^^)※靴下だけは、靴の中に隠れる部分だけ、少し使用感あります。入学式当日は、長袖の白い極暖を中に着て行きました。中に着る肌着で、調節できると思います。PRIVATE LABELカラー...ピンク袖丈...長袖スカート丈...ひざ丈季節感...春

商品の情報 商品のサイズ 120cm ブランド エル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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