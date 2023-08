【国内即発送】 新品未使用　yoriウールシャギーモヘアジャケット　ブラック ジャンパー/ブルゾン

yoriの2022awウールシャギーモヘアジャケットのブラックです☺︎

こちらで新品未使用を34000円でお譲りいただきましたが、似合わなかったのでお探しの方がいればと思い出品致しました。

新品未使用で試着のみしました。

替えボタン、タグもそのままです!

☆ハンガー取り外してコンパクトに発送予定です。

ご了承頂ける方のみご購入お願い致します☺︎

【comment】

表面がふっくらとした毛足のある優しいタッチと軽い着心地のシャギー素材を使用しています。

ウールとモヘア独特の微光沢感と暖かさが特徴です。身体を包みこむようなたっぷりとした分量感、バックは裾に向かった細くなるコクーンシルエット。深めのV衿開きで着ぶくれせずスマートな印象でお召しになれます。ヒップが隠れる丈感でゆったりシルエットだから体が華奢見えします。フロントに配した贅沢な貝ボタンもポイント。シンプルなスタイリングに羽織るだけでぐっとこなれた印象に。

*裏側に芯地を貼っていますのでウール独特のチクチク感は軽減されています。

【material】

伸縮性:なし

光沢感:微光沢

透け感:なし

生地の厚さ:やや厚地

裏地:なし(裏芯)

【quality】

表地:毛61%

アクリル15%

モヘア14%

ナイロン10%

ポケット裏/パイピング:ポリエステル100%

【size】

F

着丈(センターバック~後裾) 71.5cm

着丈(ネックポイント~前裾) 73.7cm

身幅 68cm

肩幅 58.8cm

袖丈 51cm

袖幅 21cm

袖口幅 14cm

■made in japan

返品交換承っておりません。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ヨリ 商品の状態 新品、未使用

