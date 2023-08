ご覧いただきましてありがとうございます(*^∇^*)

お取引は交渉中であっても、ご購入いただいたお客様が最優先となります。

「無言での即購入・お取引も大歓迎でございます♪」

↓↓↓↓↓↓↓↓↓

#レディースブランドWIS★

■■■

[商品のランク・早見表]

N:新品

S:新品同様

SA:極美品

A~AB:全体的には綺麗

B:良品

BC:一般的な中古品

C~D:ダメージが多い中古品

J:ジャンク品

ダメージ:極小・小・中・大

■■■

[商品の状態]

"ランク(A) 良品

型崩れ (小) 薄汚れ (なし〜極小) 擦れ (小) 使用感 (小)"

■■■

[商品の詳細]

管理番号:A-5386

素材:スムースレザー

カラー:ブラック ゴールド

サイズ:縦:27 横:37 マチ:12 ハンドル :31

A4対応:〇

■■■

[商品説明]

"ロンシャンのフルレザー、名作のロゾです^^

ロンシャンの中ではル プリアージュとロゾはアイコンライン、特に黒のレザーにゴールド金具のロゾはシックで高級感もあり、また服装に合わせやすく、人気のある商品です♪

内部もオールレザーの高級仕様になっているタイプです。

表面に極わずかにスレありますが、ほか、汚れ等ありません。"

どのような些細なご質問でも、24時間大歓迎でございます♪

なにとぞよろしくお願いいたします(o^-^o)

■■■

"こちらフォローお願いします

↓↓

#レディースブランドWIS★"

商品の情報 ブランド ロンシャン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

商品の情報 ブランド ロンシャン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

