【ポイント10倍】 【Tanaka様専用モンブラン時計スター4810オートマティックu0102340 腕時計(アナログ)

仕事用で10年程使用していますので細かな傷があります。

カシオ CASIO G-SHOCK GA-700SKC-1AJF

またベルト部分のモンブランのマークが取れています。

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箱なしです。

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グランドセイコー オートマチック Ref.6145-8000 1968年製

すり替え防止のため、返品は承りませんので気になる点はご質問いただき納得いただいた上ご購入くださいませ。

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付属品完備！グランドセイコー SBGA211 雪白 スノーフレーク

2011年12月に阪急MEN'S 東京にて購入

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購入時金額305,550円

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商品の情報 ブランド モンブラン 商品の状態 傷や汚れあり

仕事用で10年程使用していますので細かな傷があります。またベルト部分のモンブランのマークが取れています。箱なしです。すり替え防止のため、返品は承りませんので気になる点はご質問いただき納得いただいた上ご購入くださいませ。2011年12月に阪急MEN'S 東京にて購入購入時金額305,550円#モンブラン#MONTBLANC#時計

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