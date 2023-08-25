100 ％品質保証 NIKE AIR MAX 1 Duck Pack Pecan 28.5cm スニーカー

Nike Air Max 1 Duck Pack "Pecan
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撮影のため一度開けました。その際、写真4枚目の薄い紙が2箇所破れていますが新品未使用品です。
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商品の情報
|商品のサイズ
|28.5cm
|ブランド
|ナイキ
|商品の状態
|新品、未使用
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Nike Air Max 1 Duck Pack "Pecan撮影のため一度開けました。その際、写真4枚目の薄い紙が2箇所破れていますが新品未使用品です。NIKEナイキスニーカースニーカーズエアマックス1
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|新品、未使用