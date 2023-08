５５％以上節約 希少名盤 Radiohead KID A 10インチ 2LP UK盤 洋楽

希少名盤 Radiohead KID A 10インチ 2LP UK盤

レーベル:Parlophone – LPKIDA 1

フォーマット:2 x レコード, 10", 33 1/3 RPM, Album, Stereo

国:UK

リリース済み:Oct 3, 2000

ジャンル:Electronic, Rock

スタイル:Alternative Rock, IDM, Experimental

2000年頃に新品で購入したものです。

当時はCD全盛でLP盤のプレス数が少なかったので盤としては当時から希少だったと思います。

現在Discogでは20000~35000円ほどで取引されているようです。

■盤

4面とも綺麗です。

スレなどほとんどございません。

ノイズも音飛びなく出音に問題はございません。

■ジャケット

問題なし。綺麗です。

■インナー

紙製で綺麗にそのまま残ってます。

今ではあまり聴かなくなってしまいました。

現時点で、聴いて楽しんで頂ける方にお譲り出来たら幸せだと思います。

20年以上前の古いレコードとなりますので、その点ご理解いただける方でお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

