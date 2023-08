【ふるさと割】 新品未使用　ポップインアラジンX2 プラス プロジェクター

Aladdin X2 Plus ポップインアラジンX2 plus

《新品・未使用品》

番組の電化製品景品で当たりましたが

何が当たるか分からない状態で、我が家は斜めの天井と、ダウンライトの為どうがんばっても使用不可でした。。

どなたか活用してください!

新品未開封

購入日5/9 着5/11

段ボールに二重になっていますのでそのままお届けします

以下、サイト引用文

さらに進化した、場所を取らない大画面。6畳でも100インチ。天井の一般的な照明器具、シーリングライト。 私たちは、このシーリングライトに「高性能プロジェクター」と「高音質スピーカー」を搭載し、 コードレスで置き場所を取らない画期的な照明一体型3in1プロジェクター。

popIn Aladdin 2 Plusの機能・特徴はそのままに、一部シーリングライト機能をアップデートしたバージョンです。

人気モデル···ポップインアラジンX2プラス(popIn Aladdin X2 Plus)

到着後の返品はすり替え防止のためお受けできかねます。ご了承ください。

