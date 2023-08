2022 S/S COLLECTION

PR LOGOシリーズ

2022年夏よりPHATRNK の新しいLOGOシリーズとして登場した

PR LOGOシリーズの第1弾アイテムが遂にリリースです!

今回は背中に、故ニプシー・ハッスルの名言をプリント。

"When your intentions are pure, you don't lose people, people lose you."

和訳「純粋な気持ちで言ったり行動したのなら、誤解されて人が離れていっても、あなたは何も失うわけではなく、相手があなたを失うだけだ。」

《PR LOGO TEE》

COLOR / BLACK

SIZE...S/M/L/XL/2XL

着用サイズ...XL(169cm/70kg)

【素材】

6.2oz

綿100% コーマ糸

【SIZE】

着丈(cm) S/63.0 M/68.0 L/72.0 XL/75.0 2XL/80.0

身幅(cm) S/47.0 M/52.0 L/55.0 XL/60.0 2XL/65.0

袖丈(cm) S/18.0 M/22.0 L/22.0 XL/23.0 2XL/25.0

商品の情報 商品のサイズ S 商品の状態 新品、未使用

