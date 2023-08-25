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【スーパーセール】 【新品・未使用】WTB Horizon 650×47c 2本セット パーツ

商品の説明

WTB Horizon TCS 650×47c 【新品・未使用】2本セットになります。
VARIS カーボンシフトノブ

EASTON EA50AERO アルミホイール　イーストン
サイズ：650B×47（チューブレス対応）
ROVAL RAPIDE CL ホイール、タイヤ、チューブセット
重量：515g
KINK BMX the williams
コンパウンド：Fast Rolling
EASTON イーストン EC90SL TUBULAR カーボン 前後セット
ビード：Road Plus TCS
ミシュラン パワーロード28C 2本セット
ケーシング：Light Weight
パナソニック　電動アシスト自転車　中古バッテリー本体13.2A 12A＆充電器
定価：10,890円(税込)
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MTB（マウンテンバイク）用品を中心に展開しており、高品質かつ耐久性に優れた製品を提供しています。
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新品ではありますがパッケージに擦れ等ありますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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商品の状態新品、未使用

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WTB Horizon TCS 650×47c 【新品・未使用】2本セットになります。サイズ：650B×47（チューブレス対応）重量：515gコンパウンド：Fast Rollingビード：Road Plus TCSケーシング：Light Weight定価：10,890円(税込)#その他の自転車パーツ出品一覧はこちら。カリフォルニア発のオフロードパーツブランドの【WTB】。MTB（マウンテンバイク）用品を中心に展開しており、高品質かつ耐久性に優れた製品を提供しています。新品ではありますがパッケージに擦れ等ありますので、ご理解の程よろしくお願いします。

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商品の状態新品、未使用

【スーパーセール】 【新品・未使用】WTB Horizon 650×47c 2本セット パーツ

26分钟前

【スーパーセール】 【新品・未使用】WTB Horizon 650×47c 2本セット パーツ

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(税込) 送料込み
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cd30b90f99

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cd30b90f99
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