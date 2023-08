【スーパーセール】 【新品・未使用】WTB Horizon 650×47c 2本セット パーツ

WTB Horizon TCS 650×47c 【新品・未使用】2本セットになります。

サイズ:650B×47(チューブレス対応)

重量:515g

コンパウンド:Fast Rolling

ビード:Road Plus TCS

ケーシング:Light Weight

定価:10,890円(税込)

#その他の自転車パーツ出品一覧はこちら。

カリフォルニア発のオフロードパーツブランドの【WTB】。

MTB(マウンテンバイク)用品を中心に展開しており、高品質かつ耐久性に優れた製品を提供しています。

新品ではありますがパッケージに擦れ等ありますので、ご理解の程よろしくお願いします。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

