【スーパーセール】 【新品・未使用】WTB Horizon 650×47c 2本セット パーツ

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カリフォルニア発のオフロードパーツブランドの【WTB】。
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MTB（マウンテンバイク）用品を中心に展開しており、高品質かつ耐久性に優れた製品を提供しています。
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新品ではありますがパッケージに擦れ等ありますので、ご理解の程よろしくお願いします。
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WTB Horizon TCS 650×47c 【新品・未使用】2本セットになります。サイズ：650B×47（チューブレス対応）重量：515gコンパウンド：Fast Rollingビード：Road Plus TCSケーシング：Light Weight定価：10,890円(税込)#その他の自転車パーツ出品一覧はこちら。カリフォルニア発のオフロードパーツブランドの【WTB】。MTB（マウンテンバイク）用品を中心に展開しており、高品質かつ耐久性に優れた製品を提供しています。新品ではありますがパッケージに擦れ等ありますので、ご理解の程よろしくお願いします。