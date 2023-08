サイズ表記:27cm(Dワイズ)

アディダス イージー ブースト 380 28㎝



NIKE AIR MAX 95 NDSTRKT 28cm

色:スティールブルー

新品 ナイキ 28cm エアモアアップテンポ スライド "ブラック"

定価:¥33,000

Nike Air Max 95 "Icons"27.5cm 新品



CLOT × Fragment × Nike Dunk Low 24cm

ニューバランス の M1300CLS になります。

Supreme VANS GARCONS コムデギャルソン ERA

2020年頃の再販物です。

〈新品〉ニューバランス スニーカー M2002R Mule 27cm

履き口がコットン素材なので、個人的には本家M1300より履き心地が良く気に入ってました。

⭐️新品未使用⭐️激レア⭐️コンバース100TREKWAVE HI 25CM

CONVERSE や HOKA ONE ONE , VEJA や REPRODUCTION OF FOUND などがお好きな方もぜひ。

KITH NewBalance 990V3 Genesis



超美品Maison MIHARA YASUHIROメゾンミハラヤスヒロスニーカー

両足の履き口後部に小さな点破れと、内側1箇所状態がありますが他は目立つキズや汚れはありません。

専用 NIKE AIR MAX 90 by you バイユー 26.5

毎回ブラシで磨き、月1でスエードクリーニングし、大切に履いていました。

NIKE エアフォース1 ピーカン 未使用 27.0cm



Jordan 5 "university blue"

メンズ

ナイキ エアジョーダン13 "プレイオフ" 2023 27.0㎝

new balance

Jarritos × Nike SB Dunk Low 27cm

ニューバランス

NIKE W CORTEZ PRM ”TRIPLE BLACK” 28cm

m1300

converse 【チャックテイラーct70】

cls

Nike Air Jordan 1 High OG "Dark Mocha"

スティールブルー

27cmオニツカタイガー メキシコ 66

スニーカー

ヴィンテージ スニーカー アディダス スーパースター 80s フランス製

タウンユース

New Balance MT580RCB 26cm

人気

John Geiger 003 ジョンガイガー Black Python

レア

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ニューバランス 商品の状態 やや傷や汚れあり

サイズ表記:27cm(Dワイズ)色:スティールブルー定価:¥33,000ニューバランス の M1300CLS になります。2020年頃の再販物です。履き口がコットン素材なので、個人的には本家M1300より履き心地が良く気に入ってました。CONVERSE や HOKA ONE ONE , VEJA や REPRODUCTION OF FOUND などがお好きな方もぜひ。両足の履き口後部に小さな点破れと、内側1箇所状態がありますが他は目立つキズや汚れはありません。毎回ブラシで磨き、月1でスエードクリーニングし、大切に履いていました。メンズnew balanceニューバランスm1300clsスティールブルースニーカータウンユース人気レア

