魅了 メディキューブ　ダーマエアショット　medicube 美容機器

メディキューブ

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定価／27000円

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2ヶ月程使用しました。(週1回計8回程)

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美容レーザーに切り替えた為出品します。

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動作確認致しましたが正常です。

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※発送前に再度動作確認、消毒致します。

美品 ウェルスポ リラクビー☆ 動作確認しただけのほぼ新品です！

箱、本体、充電器、使用説明書が入ってます。

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本体を固定する台紙、保証書なし。(紛失した為)

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※台紙がないため発送の際は本体をプチプチで包装し破損がないように致します。

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素人による中古品ですのでご了承ください。

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タイプ···美顔器

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部位···顔

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電源方式···充電式

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商品の情報 ブランド メディキューブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

メディキューブmedicube定価／27000円家庭用 ダーマペン【 メディキューブ公式ショップにて購入 】2ヶ月程使用しました。(週1回計8回程)美容レーザーに切り替えた為出品します。動作確認致しましたが正常です。※発送前に再度動作確認、消毒致します。箱、本体、充電器、使用説明書が入ってます。本体を固定する台紙、保証書なし。(紛失した為)※台紙がないため発送の際は本体をプチプチで包装し破損がないように致します。素人による中古品ですのでご了承ください。即購入⭕️タイプ···美顔器部位···顔電源方式···充電式#ダーマペン#メディキューブ#medicube#黒ずみ#毛穴

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