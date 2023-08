注目ブランドのギフト Vulfpeck -Vulf Vault 001【1stプレス】【アナログ盤】 洋楽

Vulf Vault 001: Antwaun Stanley

【超激レア】my bloody valentine レコード



Buju Banton Sound Fi Dead reggae レゲエレコード

稀少盤です。Discogsでも高値で取引されています。

Sick Of It All - Built To Last LP 新品シールド

購入時のスリーブに入っております。

レコードストアデイ2023 ジョン・レノン GIMME SOME TRUTH

新品で購入し、何度か針を落とした程度でコレクションしておりました。ニアミントクラス。

THE RETURN OF THE DURUTTI COLUMN



sing street レコード

Vulfpeckヴルフペック

LIMP BIZKIT - Chocolate Starfish…【2xLP】

限定のホワイトヴァイナル

激レア Busy Bee - School Days

ファーストプレス、初盤

《CBSクラシック入門シリーズ&東芝EMI名曲WシリーズをLPレコード盤で聴く》

メディア : NM

DJ Rels - Theme For A Broken Soul オリジナル

スリーブ : NM

NAS 『MEMORY LANE / N.Y. STATE OF MIND …』

企画品番 : VV001

ビートルズbeatles/UK PAROPHONE 1st MONO



GRATEFUL DEAD / Wake of the flood. 輸入盤。

日本でも大人気のLA産ミニマル・ファンク・バンドが、自身のレーベル「VULF RECORDS (US)」から新曲と既発曲を含む新LPをリリース。タイトル通りガンズ・アンド・ローゼズなどをファンク・カバーして話題となったScary Pocketsのヴォーカリスト、アントワウン・スタンリーをフューチャーした楽曲で占められており、新曲"3 on E"でのソリッドかつスタイリッシュなファンクネスも期待通りのカッコよさだ。プリンスとロナルド・アイズレーを掛け合わせたようなアントワウンのセクシー・ファルセットも中毒性高し。

BLACK SABBATH/SABBATH BLOODY SABBATH



レゲエ レコード セット 100枚以上 最終値下 売り尽くし

#アナログレコード #レコード #LP

ストーンズ ブリュッセル アフェア 限定BOX

#レアレコード #ソウル #ファンク

こぶた様専用 ジョン・コルトレーン/ソウル・トレーン&バラード+ビルエヴァンス



超希少! 1960年日初版LP「マイルス・デヴィスの芸術/ ワーキン」ペラジャケ

The Fearless Flyers

LPレコード グローバー・ワシントン JR./素顔

Vulfmon

linval thompson/gambler

Cory Wong

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

Vulf Vault 001: Antwaun Stanley稀少盤です。Discogsでも高値で取引されています。購入時のスリーブに入っております。新品で購入し、何度か針を落とした程度でコレクションしておりました。ニアミントクラス。Vulfpeckヴルフペック限定のホワイトヴァイナルファーストプレス、初盤メディア : NMスリーブ : NM企画品番 : VV001日本でも大人気のLA産ミニマル・ファンク・バンドが、自身のレーベル「VULF RECORDS (US)」から新曲と既発曲を含む新LPをリリース。タイトル通りガンズ・アンド・ローゼズなどをファンク・カバーして話題となったScary Pocketsのヴォーカリスト、アントワウン・スタンリーをフューチャーした楽曲で占められており、新曲"3 on E"でのソリッドかつスタイリッシュなファンクネスも期待通りのカッコよさだ。プリンスとロナルド・アイズレーを掛け合わせたようなアントワウンのセクシー・ファルセットも中毒性高し。#アナログレコード #レコード #LP#レアレコード #ソウル #ファンクThe Fearless FlyersVulfmonCory Wong

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

値引きしました!ダイアナ・クラール レコード 180グラム重量盤 2枚組み 2枚ALL THINGS MUST PASS / ジョージ・ハリスン 赤盤渡辺貞夫1983 フィルアップtheナイト 米国輸入盤LPレコード 歴史的名盤