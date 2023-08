⚠️お値引きご遠慮下さいませ。

⚠️お値引きご遠慮下さいませ。手数料、送料込みの価格ですので、ご検討ください。(^^)★他にもいろいろ多数出品中→ #セツコ・デラックス (*_*)●ユーズド/美品/正規インポート古着★US 買付け品※コンディションの良い人気の旬のアイテムをピックアップしてアメリカの知人の友人のディーラーから買い付けたものです。●Polo Ralph Lauren Heavyweight Jersey SSL T-Shirt Navy●素材/コットン 100%●MADE IN PHILIPPINES●カラー/ネイビー●サイズ/ CLASSIC FIT 【US L】180/100A※実寸を参考にお願いします肩幅約52cm 身幅約58cm 身丈約72cm 肩から袖口まで約20cm※微少の誤差は予めご了承下さい!大人気の毎年完売のポロラルフローレンのワンポイント ポニー刺繍 ヘビーウエイト Tシャツです。厚手のジャージーTシャツ。1990年代の Polo のファブリックをピュアコットンで一新した素材を使用。・クラシックフィット:Ralph Lauren で最もゆったりしたシルエット / 低いアームホールと肘上にかかるゆったりとした袖丈・クルーネック・半袖・左胸にシグネチャーのポニー刺繍・洗濯機洗い可・本体:綿 100% 衿付属部分:綿 100% 装飾部分を除く 【発送について】 ★ゆうゆうメルカリ便のゆうパケット発送、ポスト投函でのお届けです☺️※お支払いから1~2日で発送させて頂きます。完売品 正規 US Lサイズ ポロ ラルフローレン ヘビーウェイト クラシック フィット ジャージー Tシャツ Tシャツ メンズ レディース ポロベアー アメリカ ラルフローレン コットン USAポロラルフローレン ビッグポニー POLO RALPHLAUREN アメトラ アメカジ ポロベア RRL ヴィンテージ ポニー刺繍 ワンポイント半袖Tシャツ ビンテージ ポニー 綿100% ヘビーウエイト ヘビーウエイトTシャツ

