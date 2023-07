ご覧いただきありがとうございます♪

■メーカー

blues dressブルードレス

SEA ISLAND COTTON シーアイランドコットン

渋谷 テーラードジャケット 希少

アンコン カジュアルジャケット

海島綿(シーアイランドコットン)とは?

カリブ海、西インド諸島の限られた島からしか産出されないコットンが海島綿=シー・アイランド・コットン。その希少性から、宝石のように高く評価され、“奇跡の繊維” と呼ばれています。カシミアのようになめらかでやわらかな肌触り。絹のようにつややかで上品な光沢。他のどんな綿より吸収性に富み、強く・軽いという特徴をもっています。

■カラー

ネイビー 紺

■サイズ

表記 M

肩幅…約45.5㎝

身幅…約49㎝

袖丈…約61㎝

着丈…約72㎝

平置き素人採寸です。

【状態】

目立った汚れやダメージ等も見られませんので、

まだまだ長い事ご愛用頂けるかと思います。

※ 3Bですが、2Bとしても違和感なく着用できます。

【梱包、配送】

折り畳んでの配送となりますので多少のたたみジワにはご了承下さい。

あくまで素人検品なので見落としてがある場合があります。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 目立った傷や汚れなし

