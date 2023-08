Supreme Back Pack シュプリーム メッシュ バックパック ブラック バッグ かばん リュック ステッカー付 【新品・タグ付】 になります。

未使用品ですが自宅保管していた為、また素材の性質上細かいほつれ等があるかも知れませんのでその点はご了承願います。

●色 : ブラック 黒

●サイズ

縦:約48cm

横:約30cm

マチ:約18cm

※素人採寸ですので誤差はご了承願います。

●付属品

ステッカー

良くご確認の上、ご入札ください。

お写真以外の物は付属品は付属しませんのでご了承願いします。

送料軽減の為、小さく梱包する場合がありますので、その点ご了承願います。

商品のお色に関しましては、ご覧になっているモニターや設定によって見え方が変わります事をあらかじめご了承下さい。

お写真が現物となりますので、お写真を良くご覧になって入札をお願い致します

商品の情報 ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

