【LFYT × NEW ERA】

【ラファイエット】

2021年 F/W COLLECTION

※防水耐久性、防風性、透湿性を兼ね備え、ストリートでの認知度・人気もNo.1の高機能素材「GORE-TEX」を採用したニューエラ 59FIFTYキャップ

※フロントにLFロゴ、バックはLafayetteのスクリプトロゴを刺繍し、サイドにはGORE-TEXのプレートを配したシンプルなデザイン

※毎シーズン人気のNEW ERAコラボのベースボールキャップ

※ストリートの王道をいく普遍的な魅力のNEW ERA 59FIFTYモデルを採用

※高機能素材ゴアテックスによって長く愛用が可能です。

※既にオンラインストア等で完売してます。

画像1~4【参考画像】

写真5~10【実際の出品商品写真】

※カラー

ブラック

※サイズ【頭周り】

【7 7/8】 62.5cm

※素材

GORE-TEX ゴアテックス

※状態

新品未使用

購入後、自宅保管の商品です。完璧な商品をご希望の方や細かい事を気になさる神経質な方のご購入は、ご遠慮下さい。

※その他、注意事項

プロフィールを一読頂けると幸いです。

※即購入可

(コメントで交渉中であっても、他の方が即購入して頂いた場合は、即購入して頂いた方を優先させて頂きます。基本的に早い者勝ちでお願い致します)

※取置きや個人専用などは、対応致しません。

※発送方法

らくらくメルカリ便

※その他、質問等あればお気軽にコメントよりお願い致します。

#ラファイエット

#ニューエラ

#ゴアテックス

#キャップ

#ベースボールキャップ

#NEWERA

#59FIFTY

商品の情報 ブランド ラファイエット 商品の状態 新品、未使用

