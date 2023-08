◼️商品の詳細

◼️サイズ

全高約300m

◼️購入場所

正規店の予約販売にてAmazonで購入

◼️梱包

段ボールに入れてお送りします

◼️

到着時に中身を確認するため、今回出品にするにあたって写真を撮るための2回開けただけで、ほぼ新品です。

飾るスペースが確保できないため泣く泣く出品します。

元々出品を渋っているので、気が変わったら予告なく取り下げます。

※注意

すり替え防止のため、返品、交換、返金、クレーム対応等は一切致しませんのでご了承ください。ご理解の上ご購入お願い致します。

他でも出品してますので、タイミングによっては販売できない事があります。

交渉中であっても、購入していただいた方を優先します。

キャラクター···仮面ライダーシリーズ

#仮面ライダー

#ゼロワン

#メディコムトイ

#リアルアクション

#RAH

#ライジングホッパー

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

