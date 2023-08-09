【史上最も激安】 ノースリーブ 新品★オースチンリード ビーズ Aラインワンピース ライトブルー ロングワンピース

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ノースリーブ、ビジュー、ロング丈、Aライン、エレガント、美シルエット、上品、美品

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肩幅 : 約 37 cm

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商品発送時は小さく畳んだ状態でのお届けとなります。

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド オースチンリード 商品の状態 新品、未使用

★お値引きについてご希望額をコメント欄にてお伝え下さいませ。携帯から離れている時も多く、出来るだけ短いやり取りを心掛けております。 ------------------------------------ご覧頂きまして誠にありがとうございます！新品★オースチンリード ノースリーブ ビジュー ライトブルー Aラインワンピースの出品です✨[ブランド]AUSTIN LEED オースチンリード[アイテムポイント]ノースリーブ、ビジュー、ロング丈、Aライン、エレガント、美シルエット、上品、美品清涼感漂うライトブルーカラーが魅力的。Aラインのシルエットが美しいラインを作り出し、女性らしいスタイルを引き立てます。裾先はレイヤードのデザインでビーズの装飾がエレガントなアクセントとなり、華やかさをプラス。夏のパーティーやデートにぴったりな一着です✨★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★他にもカジュアルウェアやバッグなど沢山出品中です✨→ #doblete_casual★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★＜目安サイズ感＞肩幅 : 約 37 cm 身幅 : 約 49 cm 着丈 : 約 98 cm ※表記サイズ：38素材：10枚目の画像参照カラー：ライトブルー状態：新品未使用、タグ付きです。ワンピース以外の物はディスプレイ用の為、付属致しません。商品発送時は小さく畳んだ状態でのお届けとなります。よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド オースチンリード 商品の状態 新品、未使用

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