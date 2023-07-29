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【12月スーパーSALE 15%OFF】 バラクータ BARACUTA 英国製 ブルゾン

商品の説明

80年代 バラクータ BARACUTA G-9 ハリントンジャケット スイングトップ 英国製メンズヴィンテージ /eaa238728
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着丈63㎝
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袖丈63㎝
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肩幅44㎝　
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80年代 バラクータ BARACUTA G-9 ハリントンジャケット スイングトップ 英国製メンズヴィンテージ /eaa238728着丈63㎝袖丈63㎝身幅53㎝肩幅44㎝　外国サイズなので、Sが国内のM相当です。注　片方のフラップのボタンが取れて　　ます。ヴィンテージ品を前提にし　　た買い物をお願いします。

商品の情報

商品のサイズS
ブランドバラクータ
商品の状態目立った傷や汚れなし

【12月スーパーSALE 15%OFF】 バラクータ BARACUTA 英国製 ブルゾン

46分钟前

【12月スーパーSALE 15%OFF】 バラクータ BARACUTA 英国製 ブルゾン

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