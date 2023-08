日本人気超絶の ：3 ( ARABIA ムーミンマグ【クリスマス】 アラビア 食器

■: ) ARABIA アラビアのムーミンマグ『2004-2005年冬限定:クリスマス』になります。

C[ 内容詳細 ]

マグサイズ:直径約8.0㎝ 高さ約8.0㎝ 容量250cc

素材・材質:陶磁器

新品にて購入したマグカップです。

大切に保管しておりましたが、コレクション整理のため出品しました。

マグのみになりますので、専用の箱は付属しません。

新品・未使用品・ラベル付きですが、ポッチや凹み、黒点、プリントミスや、輸送・保管中による傷、汚れ等あるかもしれませんので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。

入手後は暗室にて保管しています。

発送方法は、宅急便になります。

必ず注意事項までお読みになってから御購入をお願いいたします。

C[ 発送方法 ]

宅急便:60サイズ(補償あり・追跡あり)

段ボールにて丁寧な梱包と迅速な発送を心がけています。

C[ 注意事項 ]

画像・説明以外でご不明な点は御質問をお願いします。

説明に記載されていない、ポッチや凹み、黒点、プリントミス、傷、汚れ 等あるかもしれませんので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮下さい。

以上の事をご理解いただき、御購入を願います。

商品の情報 ブランド アラビア 商品の状態 新品、未使用

