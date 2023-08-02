絶妙なデザイン 村田幸之介　色絵陶磁器 陶芸

作家：村田幸之介(六齋窯)

234.植松陶翠 烏泥隅角段足長方 盆栽鉢 植木鉢 我7*4.6*2.6cm



中国美術 三彩 蓋物 香合 唐 φ7.5cm 旧家蔵出

初代幸之介

赤津焼 弄月窯 梅村晴峰 抹茶碗

昭和6年 京都市に生まれる

送料込【逢絢亭・新品】茶道具 茶碗 京焼 紫彩華紋 森里陶楽 共箱入り

昭和51年 南林社京都府知事賞受賞

【十四代 柿右衛門 錦一輪生 山つつじ文 共箱】骨董 アンティーク 花瓶

昭和52年 日本南画院特賞受賞

谷清右衛門作 自然釉 信楽焼 茶入 共箱 仕服付 茶道具

昭和53年 日台韓三国展 スペイン水墨画展出展

九谷 須田菁華 松図扇面向付 3客

昭和54年 日本南画院理事 横浜高島屋、仙台藤崎にて個展

kさま専用 鎌田幸二 飯茶碗 銀漿天目

平成3年 清水焼の絵付指導始める 各百貨店にて個展

時代物 大堀相馬焼 油壺 江戸時代 無傷

平成11年 没

林正太郎作 希少 万葉彩割高台ぐい呑 共箱 共布 栞付 本物保証



北大路魯山人作 赤絵 花鳥文 練鉢 黒田陶々庵極め箱 D R5650B

二代幸之介

信楽焼 越前焼 花入 一輪挿し 小壷 アンティーク信楽焼 古美術 蔵出し １客

昭和38年 初代幸之介の次男として京都に生まれる

茶道具 砂金袋 水指 色絵 宝文 宝尽くし 橋本 永豊 水屋道具 ｄ97

昭和56年 父の指導を受け修行

陶芸 手作り陶器 急須 盛絵 菊図柄

平成11年 父没後、二代目幸之介として作陶に専念

内田鋼一 平茶碗 夏茶碗

平成15年 横浜高島屋にて個展

人間国宝 三代常山 梨皮紫泥宝瓶セット

平成16年 大阪高島屋にて個展

【随心堂】有田焼 佐藤走波 染付网紋 瑞祥魚水紋 水指 蓋付き 茶道具 E26



時代【 荻焼 菓子鉢 (正峰) 計5客 】茶道具 菓子器 木の葉鉢(ピンク)

#有田焼き #清水焼 #有田焼き #高級食器

現代陶芸家 市川 透造 造形ビアマグカップ酒器 金彩色釉盃 共箱 共布 栞付

#陶芸 #湯呑 #茶碗

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

作家：村田幸之介(六齋窯)初代幸之介昭和6年 京都市に生まれる昭和51年 南林社京都府知事賞受賞昭和52年 日本南画院特賞受賞昭和53年 日台韓三国展 スペイン水墨画展出展昭和54年 日本南画院理事 横浜高島屋、仙台藤崎にて個展平成3年 清水焼の絵付指導始める 各百貨店にて個展平成11年 没二代幸之介昭和38年 初代幸之介の次男として京都に生まれる昭和56年 父の指導を受け修行平成11年 父没後、二代目幸之介として作陶に専念平成15年 横浜高島屋にて個展平成16年 大阪高島屋にて個展#有田焼き #清水焼 #有田焼き #高級食器 #陶芸 #湯呑 #茶碗

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希少 絵瀬戸 行灯皿 行燈皿 油皿 時代物 茶道具【井上萬ニ】白磁の伝統 日本の銘窯 有田 人間国宝 井上萬ニ作 白磁 香炉。楽焼 佐々木松楽 赤楽茶碗 銘「千代の友」 紫野小林太玄極め箱 C R5758備前焼 手桶花入 花器 美品 古美術 骨董品【上野焼・猪口】日本工芸会正会員、「高鶴淳一」氏作品。NO.10