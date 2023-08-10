【１着でも送料無料】 sony nex5n バッテリー、チャージャー、シグマ30mm f2.8 デジタルカメラ

sonyの小型カメラの銘機nex5nです

❤️高性能❤️静音撮影&Wi-Fi オリンパス E-PL9 標準レンズ ブラウン

完動品

Leica D-LUX 4(US)

サブとして持っていた為、ほぼ傷は、見当たりません

FUJI FILM FinePix F FINEPIX F10

センサーも綺麗です

a7ⅳ SONY

裏面の画面に掛からない液晶上部と右側にうっすらと細い傷あります（撮影には全く影響ないとおもいます）

【美品】Canon EOS kiss x7 レンズ4個セット 値下げあり

その他の液晶画面の部分はとても綺麗です

ビタミンC様 専用

シグマ30mmは私見ですがカビやチリは全く見当たりません

Nikon デジタルカメラ COOLPIX B600

正式バッテリーNP-FW50と正式バッテリーチャージャーをおつけします

■ほぼ新品■ パナソニック LUMIX DC-GF10W ダブルレンズキット

箱を紛失したため他の代用とプチプチに包んで送らせていただきます

キャノン POWERSHOT G7X MARK III ブラック

個人保管であることを御考慮ください

【中古動作品】SONY DSLR−A380L デジタル一眼レフ レンズキット

常識の範囲内の値下げもうけつけています

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

sonyの小型カメラの銘機nex5nです完動品サブとして持っていた為、ほぼ傷は、見当たりませんセンサーも綺麗です裏面の画面に掛からない液晶上部と右側にうっすらと細い傷あります（撮影には全く影響ないとおもいます）その他の液晶画面の部分はとても綺麗ですシグマ30mmは私見ですがカビやチリは全く見当たりません正式バッテリーNP-FW50と正式バッテリーチャージャーをおつけします箱を紛失したため他の代用とプチプチに包んで送らせていただきます個人保管であることを御考慮ください常識の範囲内の値下げもうけつけています

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【Canon】EOS R6 mark II ボディのみPanasonic DMC-GX7CNikon D40X DX 18-55mm レンズセットCanon IXY 200 SL キヤノン シルバー silver 銀色保証付き☆一眼レフカメラ☆キャノン canon kiss x10i✨動作品✨キャノン Canon PowerShot A700 デジカメ