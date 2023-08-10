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【１着でも送料無料】 sony nex5n バッテリー、チャージャー、シグマ30mm f2.8 デジタルカメラ

商品の説明

sonyの小型カメラの銘機nex5nです
❤️高性能❤️静音撮影&Wi-Fi オリンパス E-PL9 標準レンズ ブラウン
完動品
Leica D-LUX 4(US)
サブとして持っていた為、ほぼ傷は、見当たりません
FUJI FILM FinePix F FINEPIX F10
センサーも綺麗です
a7ⅳ SONY
裏面の画面に掛からない液晶上部と右側にうっすらと細い傷あります（撮影には全く影響ないとおもいます）
【美品】Canon EOS kiss x7 レンズ4個セット 値下げあり
その他の液晶画面の部分はとても綺麗です
ビタミンC様　専用
シグマ30mmは私見ですがカビやチリは全く見当たりません
Nikon デジタルカメラ COOLPIX B600
正式バッテリーNP-FW50と正式バッテリーチャージャーをおつけします
■ほぼ新品■ パナソニック LUMIX DC-GF10W ダブルレンズキット
箱を紛失したため他の代用とプチプチに包んで送らせていただきます
キャノン POWERSHOT G7X MARK III ブラック
個人保管であることを御考慮ください
【中古動作品】SONY DSLR−A380L デジタル一眼レフ レンズキット
常識の範囲内の値下げもうけつけています

【Canon】EOS R6 mark II ボディのみ

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

Panasonic　DMC-GX7C

Nikon D40X DX 18-55mm レンズセット

Canon IXY 200 SL キヤノン シルバー silver 銀色

保証付き☆一眼レフカメラ☆キャノン canon kiss x10i

✨動作品✨キャノン Canon PowerShot A700 デジカメ
sonyの小型カメラの銘機nex5nです完動品サブとして持っていた為、ほぼ傷は、見当たりませんセンサーも綺麗です裏面の画面に掛からない液晶上部と右側にうっすらと細い傷あります（撮影には全く影響ないとおもいます）その他の液晶画面の部分はとても綺麗ですシグマ30mmは私見ですがカビやチリは全く見当たりません正式バッテリーNP-FW50と正式バッテリーチャージャーをおつけします箱を紛失したため他の代用とプチプチに包んで送らせていただきます個人保管であることを御考慮ください常識の範囲内の値下げもうけつけています

商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

【１着でも送料無料】 sony nex5n バッテリー、チャージャー、シグマ30mm f2.8 デジタルカメラ

57分钟前

【１着でも送料無料】 sony nex5n バッテリー、チャージャー、シグマ30mm f2.8 デジタルカメラ

¥17,000 ¥12,750

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【１着でも送料無料】 sony nex5n バッテリー、チャージャー、シグマ30mm f2.8 デジタルカメラ 【１着でも送料無料】 sony nex5n バッテリー、チャージャー、シグマ30mm f2.8 デジタルカメラ

str ソニー NP-FW50 互換USB充電器 BC-TRW BC-VW1 NEX-C3/NEX-5/α55/α33/NEX-5N/NEX-7/NEX-F3/NEX-5R/NEX-6/α37/NEX-5T/NEX-5TL/NEX-5TY/DSC-RX10/DSC-RX10M2/α7S II

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