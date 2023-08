AIR JORDAN 4のPSGコラボのスニーカーです。

箱有り

愛用して履いていましたが系統が変わったので履かなくなってしまったため、履いてくれる方に譲ることにしました。

履きジワや裏のプリントがの剥がれなどはございます。購入する際は写真でのご判断お願いします。

詳しい写真が見たい方は購入前に見たい箇所を言っていただければ追加いたします!

返品❌

(すり替え防止などのため、古着扱いのため)

・写真での判断お願いします。

⭐︎購入時は以上のことに同意したとみなすため、購入後のクレームやキャンセルは受け付けません、予めご了承下さい⭐︎

クッションも他のジョーダンシリーズと違うように感じます。疲れにくく、皮で作られているため高級感が漂う一足になると思います。

コメント欄なども参考にお願いします。

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 傷や汚れあり

