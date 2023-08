ご覧いただきありがとうございます。

Bergfabel ベルファーベル サイズ48 リネン 麻 オープンカラーシャツ



できるだけスムーズな対応を心掛けますので最後まで宜しくお願い致します。

他にも多数出品しておりますので、宜しければご覧下さい。

↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓

#miyaの出品一覧はこちら #miyaのシャツ出品一覧はこちら

【 商品詳細 】

COMOLI(コモリ)

22ss コモリシャツ

身幅にゆとりを持たせたたリラックスシルエット、以前よりも身幅と袖幅にゆとりが出るように設計されています。生地はブロード生地を使用していいるのでラフに着てもサマになってくれる上品さを持っています。

着心地が良くラフさがあり、それでいて大人に必要不可欠な清潔感も出せるシャツ、日々のスタイルに加えてみてはいかがでしょう。

品番:V01-02001

定価:26,400円

【 サイズ 】

表記:2

着丈:78cm

肩幅:49cm

身幅:61cm

袖丈:60cm

※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。

【 お色 】

NAVY

【 素材 】

綿100%

【 状態 】

生地特有のアタリなどございますが、特に目立った傷や汚れはありません。

できる限り状態確認を行っていますが、見落としのある場合があります。

神経質な方、usedにご理解の無い方は入札お控えください。

21ss 21aw 22ss 22aw

商品の情報 商品のサイズ M ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます。できるだけスムーズな対応を心掛けますので最後まで宜しくお願い致します。他にも多数出品しておりますので、宜しければご覧下さい。 ↓↓↓ ↓↓↓ ↓↓↓#miyaの出品一覧はこちら #miyaのシャツ出品一覧はこちら【 商品詳細 】COMOLI(コモリ)22ss コモリシャツ身幅にゆとりを持たせたたリラックスシルエット、以前よりも身幅と袖幅にゆとりが出るように設計されています。生地はブロード生地を使用していいるのでラフに着てもサマになってくれる上品さを持っています。着心地が良くラフさがあり、それでいて大人に必要不可欠な清潔感も出せるシャツ、日々のスタイルに加えてみてはいかがでしょう。品番:V01-02001定価:26,400円【 サイズ 】表記:2着丈:78cm肩幅:49cm身幅:61cm袖丈:60cm※素人採寸になりますので多少の誤差はご了承ください。【 お色 】NAVY【 素材 】綿100%【 状態 】生地特有のアタリなどございますが、特に目立った傷や汚れはありません。できる限り状態確認を行っていますが、見落としのある場合があります。神経質な方、usedにご理解の無い方は入札お控えください。aulareebalenciagaburberrycomme des garcons playcomoliguccilad musicianmaison margielamasuseeallsteinyokeyohji yamamoto21ss 21aw 22ss 22aw

