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【はこぽす対応商品】 Wang Alexander ラインストーン ショルダーバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ

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サイズ：幅17cm 高さ10cm マチ7cm
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（素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。）
Alexander Wang ラインストーン ハンドバッグ ショルダーバッグ
取り外し可能なロングストラップ付き
美品 PRADAキルティングショルダーバッグ
付属品：箱、保存袋、ショルダーベルト
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トラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。
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すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。
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値段交渉は可能です。その際は希望金額を先にご提示くださいね。
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LOEWE/ロエベ

商品の情報

ブランドアレキサンダーワン
商品の状態新品、未使用

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ご覧いただきありがとうございます。即購入OKです。新品未使用♬ALEXANDER WANGラインストーン ポーチです。サイズ：幅17cm 高さ10cm マチ7cm（素人採寸のため、多少の誤差はご了承願います。）取り外し可能なロングストラップ付き付属品：箱、保存袋、ショルダーベルトトラブル防止の為、並行輸入品についてご理解頂けない方、国内正規品にこだわる方、完璧な状態を求めている方、神経質な方、少しでも不安な方はご購入をお控えください。国内での修理は対象外となります。 すべてのことをご理解いただいた方のみご購入お願い致します。値段交渉は可能です。その際は希望金額を先にご提示くださいね。どうぞよろしくお願い致します！(*'ω'*)

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ブランドアレキサンダーワン
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【はこぽす対応商品】 Wang Alexander ラインストーン ショルダーバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ

38分钟前

【はこぽす対応商品】 Wang Alexander ラインストーン ショルダーバッグ ハンドバッグ ショルダーバッグ

¥16,780 ¥12,585

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コメント (18)

e0268a6
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アレキサンダーワン クリスタルの通販 15点 | Alexander Wangを買う

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