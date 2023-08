2019 Supreme / Nike Hooded Sport Jacket "Green"の元ネタとなるNIKE 90's ヴィンテージ ナイロンジャケットです。

裏地キルティングで少々大きめの作りになっています。MADE IN U.S.A のUSサイズです。

●サイズ:タグ表記 Mサイズ

【素材】

・表 コットン 100%

・中 ポリエステル 100%

・裏 コットン 100%

【サイズ実寸】

着丈 約67.5

身幅 約65

●状態:

・わかりにくいのですが、白の部分に薄く青の色移りがございます。

・黄ばみなどはないです。

・製造時期の古いヴィンテージの割には状態は良い方かと思いますが、古着にはなりますのでご理解のある方のみご購入の検討をお願いします。

・フードなし

・値下げ交渉は額次第で受け付けます。

●その他、注意事項:

自宅にて保管していました。

圧縮袋などに入れ梱包して発送致します。

出品を迷っている為、急遽取り下げる事もありますのでご了承ください。停止した際はご了承くださいますようよろしくお願いします。

#nike #ナイキ #ナイキヴィンテージ #SUPREME #SUPREME元ネタ #元ネタ #HIPHOP #古着 #レア #入手困難 #ヴィンテージ古着 #90s

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

