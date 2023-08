レビュー高評価の商品！ Gallery Dept. Vault by Vans ギャラリーデプト スニーカー

【商品名】

【カラー】

写真参照

【サイズ】

27.0cm

【状態】

新品未使用

【購入先】

Vans正規取扱店

【商品説明】

Gallery Dept. × Vault by VansのOG old skool LXになります。

販路が少ない為、極めて少ない1足になります。

付属品のシューズ袋と替え紐もあります。

100%本物になりますので、よろしくお願い致します。

※なお、他サイトにも出品しておりますので、時間差で売り切れた場合がご了承下さい。

バンズ

gallery dept

gallerydept

old skool

オールドスクール

ギャラリー

デプト

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド バンズ 商品の状態 新品、未使用

