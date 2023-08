GASA*の花柄スカートです。

GASA*の花柄スカートです。ふんわり夏綿100%日本製 made in japan記載サイズ なしウエスト 約36cm 総丈 約68cm平置きでの採寸です。素人の採寸ですので参考程度にご検討宜しくお願い致します。レディースのL位のサイズ感です。多少の使用感と保管の際のしわがありますが、特記するダメージ、汚れは見当たりません。まだまだ着用出来て、主観になりますが状態も綺麗だと感じます。新品ではないので、やや傷や汚れありで設定しております。ネストローブのタグ借りています。鮮やかなブルーの花柄がとても素敵です。ガサの人気のシリーズでした。これからの季節にちょうどよく、重宝します。可愛い、日本製のしっかりとした縫製のスカート です。美品で古着の一点物になりますので大変おすすめです。自宅で保管していた物なので、ご理解頂ける方宜しくお願い致します。発送の際は補償、追跡付きのメルカリ便でお送りします。また、ご購入後は1日〜2日で発送致します。なるべくコンパクトにしてお送りしますので畳みじわ等ご了承ください。喫煙者なし、ペットなしです。何か質問や要望等あればコメントでお願い致します。宜しくお願い致します。

