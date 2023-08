TAHEのソフトボードです。

Starboard 12.6ft. sup インフレ

新品未使用です。

SLATER DESIGNS ENDORFINS

説明文をすべてお読みになった上でご購入をお願いいたします。

トイマシーン◾️BLACK WORM OF DEATH スケボー コンプリート



ミニマリン様専用 2/2mmバックジップラバーフルスーツ腰Rカスタムオーダー料込

メーカー:TAHE

エアタイト シーガル 美品 AIRTIGHT

商品名:PAINT

ウィング RRD WINDWING W 窓付き 7.0 美品

サイズ:7'0"

値下げ激レア!元BREDREN Designシェイパー

定価:51,700円

専用axxeclassicセミドライ

付属品:フィン

NSP Surfboard Tinder-D8

このボードはグラスファイバーとエポキシ樹脂で補強されており、市場に出回っている一般的なソフトトップよりも丈夫で長持ちします。

モーリスコール サーフボード 本人シェイプ



アルメリックサーフボード CI ビスケットボンザー

【スペック】

Donald Takayama Hawaiianファブリック センターフィン

長さ:7’0”(214.0cm)

スポンジボード キャッチサーフ 5.5

幅:22.50”(57.0cm)

早い者勝ちフィンつけます!!!!サーフボード アルメリック フィッシュベアード

ボリューム:61L

CHuG様専用 国内生産CLASSIC2mmジャケットカスタムオーダー料込

厚み:2.75”(7.0cm)

ソフトボード/キャッチサーフ/オディシー

重さ:6.2kg

サーフボード シェイパー ブレッドマルモト作

Weight range:<70㎏

FCS2 フィン CI KEEL Channnel 新品未使用



【美品】ci アルメリック サンダーボルト ハイフライヤー High flyer



【超美品】ムラサキスポーツ three weather バンブー

発送について(※必ずお読みください)

cjネルソン ソフトボード 9'5 フィン付 CJ NELSON 中古 美品

❶沖縄・離島には発送できません。該当地域にお住いの場合はお取引できませんので購入なさらないようお願い申し上げます。

キッズ サーフボード

❷発送は西濃運輸最寄り営業所どめとなりますので最寄り営業所まで引き取りに行っていただく必要がございます。必ず購入前にコメント欄にてご希望の西濃運輸営業所名をお知らせください。また、ご購入後の取引メッセージにてお電話番号をお教えください。

リップカールフルスーツ L ウェットスーツ サーフィン

❸発送は毎週木曜日にいたします。(水曜日の正午までの注文分。水曜日の正午以降のご購入はさらに一週間後の木曜日発送となります。)それ以外の曜日は発送しておりませんのでご注意ください。

ロングボード(ソフトトップ)



マキシム MAXIM 3ミリ ジャージフルスーツ オーダー品



MYSTIC ライフジャケット ライジャケ ウェイクボード

#サーフィン

なみ様専用3/3mチェストジップ フルスーツハイネック☆カスタムオーダー料込

#サーフボード

CRIME クライム LONG FISH 7'10" ユーズド 中古美品

#スポンジボード

red paddleco 14.0×27 ELITE

#ソフトボード

フルスーツ 3ミリジャージ レディースML ロングチェストジップ

#ミッドレングス

HeleiWaho ウェットスーツ

#ファンボード

SUP サップボード スタンドアップ パドルボード エアポンプ 専用バッグ付き

#ロングボード

mustang11様専用レアカラー 88サーフボード 88(エイティー・エイト)

#コストコボード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

TAHEのソフトボードです。新品未使用です。説明文をすべてお読みになった上でご購入をお願いいたします。メーカー:TAHE商品名:PAINTサイズ:7'0"定価:51,700円付属品:フィンこのボードはグラスファイバーとエポキシ樹脂で補強されており、市場に出回っている一般的なソフトトップよりも丈夫で長持ちします。【スペック】長さ:7’0”(214.0cm)幅:22.50”(57.0cm)ボリューム:61L厚み:2.75”(7.0cm)重さ:6.2kgWeight range:<70㎏発送について(※必ずお読みください)❶沖縄・離島には発送できません。該当地域にお住いの場合はお取引できませんので購入なさらないようお願い申し上げます。❷発送は西濃運輸最寄り営業所どめとなりますので最寄り営業所まで引き取りに行っていただく必要がございます。必ず購入前にコメント欄にてご希望の西濃運輸営業所名をお知らせください。また、ご購入後の取引メッセージにてお電話番号をお教えください。❸発送は毎週木曜日にいたします。(水曜日の正午までの注文分。水曜日の正午以降のご購入はさらに一週間後の木曜日発送となります。)それ以外の曜日は発送しておりませんのでご注意ください。#サーフィン#サーフボード#スポンジボード#ソフトボード#ミッドレングス#ファンボード#ロングボード#コストコボード

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ウイングサーフィンボードLost SUP-DRIVER 5”9•20.25”•2.56” 32LBILLABONG ビラボン シーガル ウエットスーツ LHOTRAT 7'0 ミッドレングス シングルフィン サーフボードZ-KIDS SOFT SURF BORD 6'6SCHAPER ツイン フィッシュ サーフボード 5'8×20×2 3/8