大人気 Chrome Hearts クロムハーツTシャツ　半袖 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

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商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

ご覧いただきありがとうございます。新品未使用サイズ：M 肩幅：46㎝ 、着丈：70㎝ 身幅：49㎝ 袖丈：18㎝（素人採寸）完璧を求める方、神経質な方のご購入をお控え下さい。コメントなしの即購入大歓迎ですが、ご質問はご購入前にお願いいたします。よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クロムハーツ 商品の状態 新品、未使用

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