新しい季節 SIGNATURE AVIREX VARSITY シープスキン JACKET スタジャン

✅はじめに

◎「フォロワー様限定でお得な”割引”」を実施中!!

◎全商品「送料無料・24時間以内発送・即購入OK」!!

◎値下げ交渉やご不明な点がございましたら、

ご購入前に、お気軽にお尋ね下さい。

◎フルジョやフルダンが好きな、90s、ビッグサイズ、ゆるだぼ、ストリート、スポーツMIXなどのアイテムを多数出品しています。

✅商品情報

・ブランド:アヴィレックス AVIREX

・色柄:黒 ブラック

・サイズ表記:XL

・状態:良品(目立った傷等なし)

✅サイズ詳細 (平置き採寸)

着丈:70cm

身幅:59cm

ゆき:87cm

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

ご購入から24時間以内に発送させて頂きます。

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送です。

✅注意事項

※古着なので、神経質な方はトラブル原因になりかねますので、ご購入をお控え下さい。

※写真撮影なので多少の色合いの誤差はご容赦下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アヴィレックス 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド アヴィレックス 商品の状態 未使用に近い

