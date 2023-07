100％品質 DESIGNS(シェラデザイン) SIERRA サイズ:M マウンテンパーカー マウンテンパーカー

ブランドSIERRA DESIGNS(シェラデザイン)

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シェラデザイン 商品の状態 やや傷や汚れあり

ブランドSIERRA DESIGNS(シェラデザイン)60/40クロス マウンテンパーカーサイズ:M実寸ゆき丈83cm 身幅60cm 着丈68cm素材コットン 60% ナイロン 40%色緑系柄無地年代90S使用感はありますが、生地はしっかりしててへたっておりません。古着として着るにはとてもカッコ良い一品かと思います。自宅のクローゼットにて保管しておりました。中古品のためご理解の上ご購入お願いします。

