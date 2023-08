爆売り！ cinzia araia ラバーソールブーツ ブーツ

こちらで購入させて頂いたのですが1度履いただけで

暫く履くタイミングも

無さそうなので出品させて頂きます。

パンツやスカートどんなスタイルにもかっこよく

合わせて頂けると思います!

底も新品同様に綺麗です!

箱あり!

サイズ 38 24.5cm〜25cm

ヒール フロントソール4cm

バックソール12cm

ブーツ丈 地面から25cm

厚底ヒールですが、フロントソールも高い為とても楽に履いて頂けます!

こちらで購入させて頂いたのですが1度履いただけで暫く履くタイミングも無さそうなので出品させて頂きます。パンツやスカートどんなスタイルにもかっこよく合わせて頂けると思います!底も新品同様に綺麗です!箱あり!サイズ 38 24.5cm〜25cmヒール フロントソール4cmバックソール12cm ブーツ丈 地面から25cm 厚底ヒールですが、フロントソールも高い為とても楽に履いて頂けます!LGB、14th Addiction、IF SIX WAS NINE、KAWANO、カワノ、KMRii、ケムリ、roar、ロアー、Roen、ロエン、ロイヤルフラッシュ ストールCATORCEDior hommeIF SIX WAS NINE(IFSIXWASNINE・イフシックスワズナイン)L.G.B.(LGB・ルグランブルー)SHARE SPIRIT(シェアスピリット)14th ADDICTIONKMRii(ケムリ)gunda(ガンダ)JULIUS(ユリウス)ROYAL FLASH(ロイヤルフラッシュ)MASTERMIND(マスターマインド)roar(ロアー)roarguns(ロアーガンズ)Roen(ロエン)BLACK HONEY CHILI COOKIE(ブラック ハニー チリ クッキー)SWITCHBLADE(スイッチブレード)HIROMU TAKAHARA(ヒロムタカハラ)BACKLASH(BACK LASH・バックラッシュ)NO ID.(NOID・ノーアイディー)Kiryuyrik(キリュウキリュウ)PUERTA DEL SOL(PUERTADELSOL NOSTRASANTISSIMAMAVRANYMARUNDHOLZ DIPstudio b3Andrea Ya'aqovthom/kromPrimordial is Primitivecinzia araiaBARBARA BOLOGNAmasnada

