【18％OFF】 porter ポーター　iPhone スマホケース　スマホショルダー iPhone用ケース

porterのスマホショルダーとケースです。

これから夏にかけてピッタリの商品かと思います。

今は生産されておらず、発売当初も非常に入手困難な商品でした。

porter ポーター iPhone スマホケース スマホショルダー

現在、フリマアプリにもほとんど出品されてない貴重なものとなっています。

スマホショルダーやポーチは1-2回しか使用していない為状態はほぼ新品です。

スマホケースのみ数ヶ月使っておりましたので

使用感や傷はそれなりにありますのでご了承ください。

スマホケース自体はiPhone13用ですが

他の機種をお使いの方も

ケースにリングストラップを掛ける部分さえあれば代用出来ます。

スマートフォンを肩から斜め掛けすることができる「Shoulder Air Jacket with Pouch for iPhone 13 flagship ver.」です。

肩から掛けることで紛失や落下を防ぎ、スマートフォンを携帯しながら快適に使うことができます。

ケースは装着していることを感じさせないほど薄く軽量なAir Jacketです。美しく繊細なPORTERロゴは、伝統工芸の「江戸切子」の技法を取り入れて、匠の技で表現しました。

ストラップにはワンアクションで滑らかな調節を可能にした、画期的な仕組みを採用しています。(■特許第6698930号/意匠第1659605号)

肩に当たる部分はクッション性が高く、掛けたときの負担を軽減します。

スクエアポーチにはワイヤレスイヤホンやリップクリームなど身の回りのものを収納でき、スマートフォンと共に機能的に持ち運ぶことができます。

※こちらのアイテムはiPhone 13専用のケースとなります。

※左右どちらの肩からも掛けられる仕様です。

<付属品>

・ショルダーストラップ

※ショルダーストラップの長さ:110~134.5mm

・ポーチ

※H75/W55/D25mm

ショルダーバッグ

バッグ

サコッシュ

スマホケース

porter

ポーター

スタバ

スターバックス

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 未使用に近い

