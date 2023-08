新品 タグ付

サイズ フリー

カラー ピンク系チェック

日本製

定価 22,000円

素材 麻100%

平置き寸法

総丈118 身幅58 肩幅50 袖丈50

新品 タグ付き イチ アンティークス の

リネン カラフルチェック ワンピース

です⁽⁽٩(˃̶͈̀ ᗨ ˂̶͈́)۶⁾⁾

<以下webより>

細い線とカラフルな色使いが新鮮な新作のチェック柄。リネン特有のくたっとした風合いがアンティークスらしい雰囲気をつくります。

ゆとりのある身幅に、切り替えとギャザーをたくさん入れたシンプルなデザイン。高めのウエスト位置がカジュアルに見えがちなチェックを大人な雰囲気にしくれます。

状態は、リネンのネップや織フシがあります。

その他、試着のみの新品・未使用品ですので特筆すべき事柄はございませんが一度人の手に渡った商品である事をご理解頂ける方のご購入をお待ちしております。

ご不明な点がありましたら、お気軽にコメント下さい♪

☆自宅保管☆喫煙なし☆ペットなし☆

ichi Antiquites

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド イチ 商品の状態 新品、未使用

