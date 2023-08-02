【T-ポイント5倍】 DE FURSAC フランス製 コート トレンチコート

DE FURSAC フランスのブランドです。スリムフィットでディテールが細かいです。
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DE FURSAC フランスのブランドです。スリムフィットでディテールが細かいです。数回しか着ていませんので美品ですが、写真にあるように若干の汚れがあります。オリジナルハンガーも付属します。私は身長が176センチ63キロ、細型で少し大きく感じます。サイズはL相当かと色：ネービーパリで定価は800EURです(現在の為替だと12.6万円)。 United Arrows, Ships, Beams, TomorrowLand, Lardini, Ring Jacket, などが好きな方にお勧めです