【T-ポイント5倍】 DE FURSAC フランス製 コート トレンチコート

DE FURSAC フランスのブランドです。スリムフィットでディテールが細かいです。

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数回しか着ていませんので美品ですが、写真にあるように若干の汚れがあります。

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サイズはL相当かと

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パリで定価は800EURです(現在の為替だと12.6万円)。

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United Arrows, Ships, Beams, TomorrowLand, Lardini, Ring Jacket, などが好きな方にお勧めです

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DE FURSAC フランスのブランドです。スリムフィットでディテールが細かいです。数回しか着ていませんので美品ですが、写真にあるように若干の汚れがあります。オリジナルハンガーも付属します。私は身長が176センチ63キロ、細型で少し大きく感じます。サイズはL相当かと色：ネービーパリで定価は800EURです(現在の為替だと12.6万円)。 United Arrows, Ships, Beams, TomorrowLand, Lardini, Ring Jacket, などが好きな方にお勧めです

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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