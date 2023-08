ナイキ エアモア アップテンポ フラックス サイズ29 最終値下げ

AirMore Uptempo Flax

型番: AA4060-200

カラー:Wheat ウィート

ちょうど2年前にメルカリ内で購入しました。その方は2回使用との事。私は5回ほど着用しました。スニーカーズ購入が重なった為、出品します。引き継いだ後、中敷きを2枚重ねていましたので、衛生的には綺麗だと思います。キズはありますが、美品でまだまだ活躍できる良いお品です。この機会にぜひ。

付属品はボックス。シューキーパーは無いのでこちらで簡易的に作ってスニーカーに詰めてお送り致します。

【以下の事をご理解してご購入ください】

あくまでも中古品になりますので神経質な方は購入をお控えください。送料を抑える為「簡易梱包」致します。梱包、包装に神経質な方はご購入をお控えください。

宜しくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ 29cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

