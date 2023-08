Jean paul GAULTER

*ジャンポール・ゴルチエは1952年4月24日生まれの牡牛座。PARISからほど近い、オー=ド=セーヌ、バーニュに生まれます。

* 両親は会計士。独学でファッションを学ぶ。多くのデザイナーにデザインのスケッチ画を送り 続け、それがきっかけで、70年にピエール・カルダンのメゾンに入り。その後ジャック・エステル、ジャン・パトゥで働き、クチュールの経験を積む。

76年、初めてアクセサリーコレクションを発表するとともに、ジャン=ポール・ゴルチエの名でプレタポルテコレクションでデビュー。1978年には、ジャン=ポール・ゴルチエ社を設立し独立。このときに出資したのがカシヤマフランスで、これはオンワード樫山のフランス法人に当たる。(オンワード樫山 50%、ジャンポール・ゴルチエ社50%の出資比率)

▼商品の詳細

ブランド : Jean Paul Gaultier

左側 テンプル: 55-5107 GP Jean Paul Gaultier

右側 テンプル: Frame Japan 51□19-140

レンズ : デモレンズ クリア色

フレーム : メタル ゴールド色

重さ:20g

付属品 : ケース

◆サイズ◆

フレーム横幅・・・約138mm

ブリッジ幅 . . . 約 19mm

レンズ縦幅 ・・・約40mm

レンズ横幅 ・・・約51mm

テンプル全長・・・ 約140mm

(計測箇所によって多少異なりますのでだいたいの目安としてお考えください。)

ご購入につきましては、商品の説明や写真等をよくご確認のうえ、ご購入をお願いします。

ヴィンテージになりますので経年によるキズ等はありますが、著しい生地痩せ 異臭はございません。

神経質な方、完品を求める方はご遠慮ください

よろしくお願いいたします

商品の情報 ブランド ゴルチェ 商品の状態 新品、未使用

