ご覧頂きありがとうございます。

80s HONDA ホンダ 当時物 ナイロンジャケット レーシングチーム デサント DESCENT Mです。

使用に伴う多少の使用感あります。

内側の左肩部分 縫い目が裂けている箇所あります。

画像でご確認ください。

目立った傷や汚れはありません。

COLOR 画像でご確認ください

サイズ M(日本 M相当)

着丈 60㎝

肩幅 44㎝

身幅 50㎝

袖丈 61㎝ 肩から袖

※平置きによる採寸です。若干の誤差はご了承ください。

◉古着とお含み置き下さい。

◉自宅保管なのでご理解頂ける方のご購入お願いします。

◉中古品です、神経質な方、完璧を求めるかたは入札をお控えください。

当店の商品は

#値下げ交渉可フォロー割古着LOVE

↑↑↑をクリック。

販売中のみ表示に☑︎していただくと見やすくなります(^^)

右上「絞り込み」からブランド検索もGOOD!

他サイト同時出品の為 売り切れになる場合がありますm(._.)m 個人的には良品のみを厳選し取り扱っておりますがUSEDという性質上多少のシミやダメージ匂い等は個人差がございます。 古着の味としてお楽しみいただけますと幸いです。 ※画面上の色はパソコンの環境やディスプレイの設定により、実物と異なる場合があります。あらかじめご理解ください。デリケートな方はトラブルの原因になりかねません購入をお控え下さい。 また、USED慣れした方のみご購入下さい。

よろしくお願い申し上げます。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ホンダ 商品の状態 やや傷や汚れあり

