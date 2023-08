公式サイト わちふぃーるど 激レア ジグソーパズル やのまん 954ピース パズル/ジグソーパズル

ご覧いただきありがとうございます。

絶盤 激レア わちふぃーるど ジグソーパズル 954ピース やのまん です。

メイフェアの正装

サイズ 34×102cm

パネル No.9-T

【状態】

未開封ですが、レアな商品の為シュリンクに傷みやスレがございます。

箱は多少の凹みがあります。

のりは劣化していると思われます。

ご理解の上ご購入をお願い致します。

☆送料無料です。

☆即購入OKです。

なるべくご購入いただいてから24時間以内に発送させていただきます(^^)

よろしくお願いいたしますm(_ _)m

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

