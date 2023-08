美品 1980s ドイツ軍 Germany ヴィンテージ 空軍 パイロット レザー ジャージ フライトジャケット ma-1 フランス軍 90s ブラック 黒 M

■ 80s Germany Pilot Leather Jacket ■

1980〜90年代製 ドイツ軍パイロットレザージャケット。

人気の高いブラックカラーが綺麗な状態で入荷!

菅田将暉も着用した注目アイテム! !

各箇所にリブが付いており、レザージャージのように気軽に羽織れるのが特徴。

一枚あれば、とても便利で使い回しが効くアイテムです。

カラー : ブラック

マテリアル : レザー

コンディション : 美中古品

サイズ : M相当

着丈 : 63cm

身幅 : 57cm

肩幅 : 45cm

袖丈 : 62cm

モデル : 168cm52kg 古着屋Gold Zen

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

