【即発送可能】 Latitude Dell 7390 16GB/256GB i5-8250U ノートPC

ご覧頂きありがとうございます。

ASUS Chromebook C204EE 11.6inch



OS:Windows 10 Pro (64bit)

CPU: Core i5-8250U 1.6GHz ターボ・ブースト 3.4 GHz

コアの数/スレッド数:4/8 キャッシュ :6MB

メモリ:16GB DDR4(使用スロット1/空きスロット1)

SSD: NVMe 256GB

グラフィックス:Intel UHD Graphics 620

画面: 13.3型 FHD液晶 1920x1080

Bluetooth:〇

WiFi無線LAN:〇

WiFi有線LAN:〇

Webカメラ:〇

付属品:本体、ACアダプター

状態:

バッテリーが損傷しており、充電されていません。

外観について比較的綺麗な商品です。

写真の通りですので 写真をよく見てご納得の上、ご購入お願い致します。

中古品となりますので、新品をお求めの方や神経質な方はご購入をお控えくださいますようお願いいたします。

質問あれば連絡いただければ回答致します。

宜しくお願い致します。

2212130414

商品の情報 ブランド デル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

