ご覧いただきありがとうございます。

おそらく70〜80年代ごろのものです。

サイズ(36)

着丈61襟含む

肩幅40

身幅45

袖丈61

アウター形···シングルライダース

ライダース

ライトニング

ドミネーター

サイクロン

コルセア

レア

サンローラン

エディスリマン

セリーヌ

古着

ギャルソン

ご覧いただきありがとうございます。ルイスレザーシングルライダースおそらく70〜80年代ごろのものです。サイズ(36)着丈61襟含む肩幅40身幅45袖丈61アウター形···シングルライダース

