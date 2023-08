春早割 UVERworld アルバム 9点セット 邦楽

どれも数回しか開封していませんが、素人保管のため気にされる方は購入をお控えください。

外の保護ビニール付き。

9点セットでの出品となりますが、単品や一部のみでも対応させていただきます。

ご相談ください!

※単品や一部のみで対応の場合は、送料込みで1枚あたり2,000円とさせていただきます。

①BUGRIGHT 初回生産限定盤

特典DVD、三方背BOX、スペシャルフォトブック付き

販売価格 ¥3,500

②PROGLUTION 初回生産限定盤

特典DVD、三方背BOX、Special bellows photo booklet付き

販売価格 ¥3,500

③AwakEVE 初回生産限定盤

ワンピースボックス仕様、特典DVD、Special Booklet付き

販売価格 ¥3,500

④LAST 初回生産限定盤

三方背ボックス仕様、特典DVD付き

販売価格 ¥3,500

⑤LIFE 6 SENCE 初回生産限定盤

ワンピースボックス仕様、特典DVD、Special Booklet付き

販売価格 ¥3,500

⑥THE ONE 初回生産限定盤

特製三方背BOX仕様、特典DVD、Special Booklet付き

販売価格 ¥3,700

⑦ Ø CHOIR 初回生産限定盤

三方背ケース、特典DVD、special photo book付き

販売価格 ¥3,700+税

サロン・ミュージック/Sleepless Sheep



⑧TYCOON 初回生産限定盤

三方背ケース仕様、ライブCD、Special Photo Book付き

販売価格 ¥3,700+税

⑨Neo SOUND BEST 初回生産限定盤

3方背スリーブケース、SPECIAL DVD付き

販売価格 ¥3,500

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

