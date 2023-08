【１着でも送料無料】 INDIVI フォーマルドレス インディヴィ ブルー ひざ丈ワンピース

★INDIVIのパーティ対応フォーマルドレスです。

☆程よい張り感とと光沢感華やかで、フォーマルにピッタリです

★縦のラインを意識したタック使いが、全体のシルエットをスッキリと見せてくれます。

☆背中の編み上げの紐でサイズ調整も可能です。

★シンプルなデザインなのでアクセサリーも合わせやすいです。

☆パーティーやブライダルゲスト、レストランでのお食事などマルチに活躍してくれる1着です。

表地

ポリエステル100%

裏地

上身頃:綿100%

スカート部分:ポリエステル100%

日本製

ネイビー ブルー

サイズ 36

着丈92・肩幅34cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド インディヴィ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

