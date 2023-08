喜ばれる誕生日プレゼント N.HOOLYWOOD TEST PRODUCT ミリタリージャケット

N.HOOLYWOOD TEST PRODUCT EXCHANGE SERVICE SPRING2023

となります。

このシリーズは毎回購入していますが

今回クローゼットの整理の為出品いたします。

一回短時間のみ着用下のみとなりますので

状態は未使用に近いと思いますが

あくまでも袖をどうしたものとなりますので

神経質な方はご遠慮下さい。

サイズ:38

寸法は以下となります。

着丈:72

肩幅:66

N.HOOLYWOOD TEST PRODUCT

胸囲:72

袖丈:55

以下ブランドサイトからの説明です。

ミリタリーアイテムに着目し、タウンユースへと再解釈した“TEST PRODUCT EXCHANGE SERVICE”。 アメリカの軍人が日常品を購入するための軍の購買部、EXCHANGE SERVICEに認められる事を目指すクリエイションは、軍の正式採用を受けたブランドとのコラボレーションなど、本格的なミリタリーコレクションラインとして展開。

・90’SにUS NAVYで使用されていたROUGH TERRAIN用のパラシュートスーツのパンツからデザインを着想したスタンドカラーコート。

・パラシュートパンツの両サイドに装備されたバックル付きのアジャスターテープをデザインに落とし込み、テープを絞ることでアジャスト可能な袖に。袖先にはドットボタン、裾にはドローコード付き。裏地付き、両側に内ポケットを内蔵。フロントはダブルファスナー仕様。背面内側にオリジナルミルスペックを配置。

・身幅を広くとった、オーバーシルエット。

・スパンナイロンを使用した高密度タフタ。撥水機能付き、ヴィンテージ感のある表情と天然繊維の様な風合いが特徴。

以上となります。

この機会に是非宜しくお願いします。

#エヌハリウッド #ミリタリー

#REMIRERIF #ノンネイティブ #nonnative

#COMOLI #undercover

#UNUSED #AURALEE

#champion #チャンピオン

#Needles #ニードルス #MHL

#Patagonia #パタゴニア #crepuscule #BEAMS

商品の情報 商品のサイズ L ブランド エヌハリウッド 商品の状態 未使用に近い

