ー品販売 《小さめ◆本場琉球紬■琉球かすり■濃紺■普段着に♪袷正絹着物◆TA2-7》 着物

《小さめ◆本場琉球紬■琉球かすり■濃紺■普段着に♪袷正絹着物◆TA2-7》

そら様専用✴︎帯締め・帯留め・巾着付かごバッグ・扇子・ラルフローレンビッグポニーT



箔屋清兵衛 全面に牡丹が織られた袋帯 ブランド帯 着物

小柄さんにうれしい♪

Hto-184 着物 帯 セット 訪問着 えんじ色系 絞り竹柄 地模様 帯付

身丈の短い小さめのお品です♪

rk-0366 単衣 絽 付下げ 袋帯 帯締め 3点セット 波に桜文様 白



かづら清 本漆純金蒔絵螺鈿かんざし 銀杏ピン（大） 雲錦文様 かんざし 簪

琉球かすりの大きな特徴は、およそ600種という多彩な図柄にあり、

蝶柄 着物 小さめ 和装 古典 モダン 小紋

幾何学模様の図柄は琉球時代から伝わる御絵図帳をもとに作り上げています。

(辻が花) 付け下げ 作家物 金箔

1日に織りあがるのは1～2メートル程度と言われております。

訪問着 着物 蘇州刺繍 手刺繍 金彩加工 紋入り 裄65 Ｍ 中古 sn479



帯締め 【和小物さくら】 高麗綾目臈纈 藍白色 水色 別玉刺繍グラデーション

天然由来の染料で染められた美しい糸で

ジュニア着物 着丈151㎝

生活道具や動物、自然などを図案化した御絵図帳を元に

夏絽縮緬訪問着

トゥイグワーやカーヌティカー、ミディフムなどの絣模様。

絹紅梅 水色 紅葉

民芸的なムード溢れる穏やかな配色で織り成された

[単衣]「陶三彩」本真綿手織紬 美品 正絹 焦茶色 琉球絣 亀甲 証紙 着物

着姿に気品を添えてくれる逸品♪

正絹 上質なぜんまい紬 ガード 意識当てあり 木目柄 クリーム色

光沢とさらりとしたハリ感を

色無地 八掛付き 正絹100% 堅牢染 NO.607

是非お手元にてお楽しみくださいませ♪

●さーさ様専用● 高級草履 低反発 3枚芯 紬(抹茶)×花丸



●厳選●未使用●夏着物●センスの良い駒絽織●小紋●蝶●仕付け付●裄67丈

合わせる帯や小物で印象の変化も

本場大島紬 無形文化財伊勢型 ひーちゃん様 証紙

お楽しみくださいませ♪

【202306】アンティーク着物 亀甲とお花



正絹錦織 経糸三千六百本 欧亜吉祥文 箔屋清兵衛 袋帯 六通 新品 未仕立て

10月～5月までの着用可能な袷着物です。

帯922 ●高級 正絹 駒刺繍 夏帯 名古屋仕立て 名古屋帯 萩



色無地 新品未使用 絽



着物 夏物 訪問着 粋 絽 紗 単衣 薄物 ブラック系 黒 横浜市

＊他にも多数出品中ですので、

金ちゃん様専用［大島紬］憧れの龍郷柄 しつけ付き 裄丈66・5

是非、ご覧下さいませ♪

正絹 絽 江戸小紋 居敷当て無し 汚れ、キズ無し、葡萄茶色 絽 小紋 2点で



専用帯577 922 二本セット●高級 正絹 両面全通 リバーシブル 袋帯



専用 本場筑前博多織 献上 白地 正絹 開き名古屋帯 美品

＊和裁師ですので、サイズ等、

逸品 【滝泰 森志湖作 おぼろ染 襲絞り 絞り 相良刺繍 銀通し】 袋帯

お直しについてはご相談下さい♪

【タ536】厳選美品 更紗文 蒸栗色地 気品豊かに 両面高級正絹美術京袋帯



MK-369 女性着物 辻が花調小紋 4着 おまとめ リメイク



V1260 ●高級 正絹 袋帯

素材 表地 ： 正絹

【袋帯・正絹・全通柄】 青・紺・濃紺・海・ブルー・ネイビー

胴裏 ： 正絹 白

吉乃一廉 吉野一廉 辻が花 銀通し 染め分け 訪問着 共八掛 正絹

八掛 ： 正絹 ワインレッド無地

単衣 小紋 正絹 緑 黒 赤 紺 十二支 LL トールサイズ ki22795

広衿 ・ くるみスナップ

訪問着 枝花文 暈し染め 未使用 mop2246



ma4679 本場大島紬 正絹 紬 着物 反物 証紙 横双大島 リメイク生地

対応身長 145 cm～160 cmの方。

正絹 絽



手織り紬 訪問着 袷 正絹 緑 ピンク グリーン 金箔 草花 ki27735

サイズ 身丈（肩から）4尺1寸（155cm）

豪華絢爛 トールサイズ訪問着 付け下げ

袖丈 1尺3寸（49cm）

4190未使用 螺鈿細工 作家落款「藤本隆士」ハイセンス訪問着



半幅帯

裄（肩幅＋袖幅） 1尺6寸5（62.5cm）

☆夏用☆ 広衿 駒絽 訪問着 蝶

肩幅 8寸（30.5cm）

Y★単衣着物40★ 正絹 単衣 絽 雪ぼかし 本郷大田子 色無地

袖幅 8寸5（32cm）

蝶々 高級 訪問着 付け下げ モスグリーン 若草色 一つ紋



最終値下げ！逸品❣️洒落袋帯

前幅 6寸（23cm）

値下げ交渉ＯＫ！新品 草履 24cm 成人式 バッグ セット Ｓ３８０

後幅 7寸3（28cm）

【夏物大幅値下げ】八寸名古屋帯 正絹



草履バッグセット 帯地帯地 フォーマル用 エナメル 帯地 着物 和装 銀

お直し 裄直し(5000円)

絶品！ アンティーク 簪 本鼈甲 べっ甲 在銘

肩 3㎝ 袖 2㎝ 長さだし可能

RK-118 たたき染め 色無地 正絹 一つ紋 袷 広衿 着物



新柄 本場筑前博多織 浴衣 着物 リバーシブル帯 半幅帯 小袋帯 おしゃれ柄７７

身丈直し（15000円）

着物 卒業式 大学生 小振袖 二尺袖 花柄 青紫 黒い桜

あげ 6㎝ 身丈だし可能

都喜ヱ門 藤絹織物 大島紬



O-2342 袋帯 華柄模様 刺繍柄 金銀糸



訪問着、正絹、落款あり

▲▲宜しくお願いします。▲▲

専用帯332 ●河合美術織物謹製高級正絹 手織 本金箔 能衣錦 唐織 六通 袋帯



【新品未使用】正絹 オレンジ色の小紋 4点セット

#着物大好き

訪問着 仕立て

#oharikoichiba

黒留袖 友禅 手描き 人物花文 mop3474



カジュアルな夏草履 ラフィアの台にピンクのファンシーツイードの鼻緒 未使用

観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、

VAB 向かい鳥特集 手先未かがり 六通柄袋帯 正絹 人気柄

色無地、かわいい、普段着、舞台衣装、正絹、長尺、

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

《小さめ◆本場琉球紬■琉球かすり■濃紺■普段着に♪袷正絹着物◆TA2-7》小柄さんにうれしい♪身丈の短い小さめのお品です♪琉球かすりの大きな特徴は、およそ600種という多彩な図柄にあり、幾何学模様の図柄は琉球時代から伝わる御絵図帳をもとに作り上げています。1日に織りあがるのは1～2メートル程度と言われております。天然由来の染料で染められた美しい糸で生活道具や動物、自然などを図案化した御絵図帳を元にトゥイグワーやカーヌティカー、ミディフムなどの絣模様。民芸的なムード溢れる穏やかな配色で織り成された着姿に気品を添えてくれる逸品♪光沢とさらりとしたハリ感を是非お手元にてお楽しみくださいませ♪合わせる帯や小物で印象の変化もお楽しみくださいませ♪10月～5月までの着用可能な袷着物です。＊他にも多数出品中ですので、 是非、ご覧下さいませ♪＊和裁師ですので、サイズ等、 お直しについてはご相談下さい♪素材 表地 ： 正絹 胴裏 ： 正絹 白 八掛 ： 正絹 ワインレッド無地広衿 ・ くるみスナップ対応身長 145 cm～160 cmの方。サイズ 身丈（肩から）4尺1寸（155cm） 袖丈 1尺3寸（49cm） 裄（肩幅＋袖幅） 1尺6寸5（62.5cm） 肩幅 8寸（30.5cm） 袖幅 8寸5（32cm） 前幅 6寸（23cm） 後幅 7寸3（28cm）お直し 裄直し(5000円) 肩 3㎝ 袖 2㎝ 長さだし可能 身丈直し（15000円） あげ 6㎝ 身丈だし可能 ▲▲宜しくお願いします。▲▲#着物大好き#oharikoichiba観劇、美術館、京都、撮影、訪問着、付下げ、小紋、色無地、かわいい、普段着、舞台衣装、正絹、長尺、

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

正絹着物♪深緑専用ページ 新品 未使用品 正絹 小紋《古都の鳴絹》正絹 小紋 アンティークな花柄どら様 長羽織 ご確認用新品仕立上り西陣名門織物正絹 紬織辻が花図織八寸なごや帯（紬、小紋）袷、単衣適品正絹訪問着道長吉祥文 (留袖、紬、袋帯なども出品)②夏物 正絹 袋帯 くし織 すくい 桔梗柄 440cm 濃紺帯締め 絹100% 新品未使用 伊賀くみひも【前田仁仙★美品】★正絹★小紋★166cm★落款K-2557 染大島紬 花唐草模様 花更紗 七宝柄 高麗納戸色 しつけ糸