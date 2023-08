(税込) APOCRYPHA FLYSIDE DENIM PANTS-INDIGO デニム/ジーンズ

昨年、梅田のrroommで37000円で購入したapocryphaのデニムになります。

光の当たり方で若干1枚目と色合いが異なって見えておりますが実物には問題ございません

5回~10回着用して履かなくなったため出品いたします。ショップの店員さん曰く、このデニムは色落ちするとベージュの色合いが強くなっていくため、経年劣化を楽しめるものになっているそうです。

(写真を見ていただければ分かるのですが、実際に裾部分が若干色落ちしてベージュの色が混ざっているかと思います)

サイズは2で178cm普通体型が着用してちょうど良いサイズ感でした

総丈109.0cm

ウエスト80.0cm

ヒップ104.0cm

ワタリ66.0cm

中古品であることをご了承の上、ご検討お願いいたします

11747391

ポーカーズ

NAMACHEKO ナマチェコ Stefan Cooke MASU peter do ステファンクック キココスタディノフ マーティンローズ ホワイトマウンテニアリング NEPENTHES ENGINEERED GARMENTS ts(s) UNUSED AURALEE comoli sacai kolor COMME des GARCONS maison margiela the sakaki sakaki sasquatchfabrix visvim essay facetasm teatora yaeca unfil needles stein ssstein yoke raf simons sunsea jieda ganryu Name. supreme TOGA discovered MHL SUNSEA DIGAWEL

yoke

DAIRIKU

stein

Midorikawa

Saby

Dulucamara

sacai

Comoli

Jieda

Auralee

Daiwa pier

Sugerhill

Beautiful people

Issei miyake

soshi otsuki

shinya kozuka

yuki hashimoto

Juha

My beautiful landlet

Hender scheme

CMMN SWDN

NAMACHEKO

Sefr

rold skov

Martine rose

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 やや傷や汚れあり

