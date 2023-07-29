(税込) APOCRYPHA FLYSIDE DENIM PANTS-INDIGO デニム/ジーンズ

昨年、梅田のrroommで37000円で購入したapocryphaのデニムになります。
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THUG CLUB トライバル デニムパンツ
光の当たり方で若干1枚目と色合いが異なって見えておりますが実物には問題ございません
(えかちゃん専用)TCBジーンズ S40’s大戦モデル W34
新品 ディーゼル ジョグジーンズ KROOLEY-X-NE W28 Sサイズ
5回～10回着用して履かなくなったため出品いたします。ショップの店員さん曰く、このデニムは色落ちするとベージュの色合いが強くなっていくため、経年劣化を楽しめるものになっているそうです。
doublet ダブレット アップサイクルデニム
GEOFFREY B.SMALL のリメイクデニム ボストン期 リー lee
(写真を見ていただければ分かるのですが、実際に裾部分が若干色落ちしてベージュの色が混ざっているかと思います)
【新品】SALE中 DSQUARED2 バイカーデニム サイズ46
EVISU エビス・エヴィスジーンズ Lot.2504XX 90s初期 32㌅
サイズは2で178cm普通体型が着用してちょうど良いサイズ感でした
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Dickies アンチビクスクコラボパンツ
総丈109.0cm
【人気商品ペイント加工ジーンズ】ディースクエアード
ウエスト80.0cm
ウィリーチャバリア 16AW デニムワイドチューコーパンツ
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激レアUSA製 リーバイスLVC 606 W31 L28
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LEVI’S デニム 501XX
ヤコブコーエン デニム 29インチ
中古品であることをご了承の上、ご検討お願いいたします
ウエアハウス デッドストックブルー 1000xx 46モデル
【美品】ヤコブコーエン PW688 COMF W29 ボルドー 赤
2021 ディースクエアード デニム 44 セクシーツイスト ビッグジップ
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【定価8.4万】JACOB COHEN J688 5ポケット カラーパンツ 31
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昨年、梅田のrroommで37000円で購入したapocryphaのデニムになります。光の当たり方で若干1枚目と色合いが異なって見えておりますが実物には問題ございません5回～10回着用して履かなくなったため出品いたします。ショップの店員さん曰く、このデニムは色落ちするとベージュの色合いが強くなっていくため、経年劣化を楽しめるものになっているそうです。(写真を見ていただければ分かるのですが、実際に裾部分が若干色落ちしてベージュの色が混ざっているかと思います)サイズは2で178cm普通体型が着用してちょうど良いサイズ感でした総丈109.0cmウエスト80.0cmヒップ104.0cmワタリ66.0cm中古品であることをご了承の上、ご検討お願いいたします11747391ポーカーズNAMACHEKO ナマチェコ Stefan Cooke MASU peter do ステファンクック キココスタディノフ マーティンローズ ホワイトマウンテニアリング NEPENTHES ENGINEERED GARMENTS ts(s) UNUSED AURALEE comoli sacai kolor COMME des GARCONS maison margiela the sakaki sakaki sasquatchfabrix visvim essay facetasm teatora yaeca unfil needles stein ssstein yoke raf simons sunsea jieda ganryu Name. supreme TOGA discovered MHL SUNSEA DIGAWELyokeDAIRIKUstein MidorikawaSabyDulucamarasacai Comoli JiedaAuralee Daiwa pier Sugerhill Beautiful people Issei miyake soshi otsuki shinya kozukayuki hashimoto Juha My beautiful landletHender schemeCMMN SWDNNAMACHEKO Sefrrold skovMartine rose